Карацев выиграл турнир АТР в Дубае

В финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае россиянин Аслан Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса. Он победил со счетом 6:3, 6:2 и завоевал свой первый титул АТР.

The moment @AsKaratsev beat Harris 6-3 6-2 to lift his first title on the ATP Tour!#DDFTennis pic.twitter.com/p3QiMWXDdo