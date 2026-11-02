Возвращение в родное кило

Эта новость означает довольно неожиданный поворот в истории, связанной с выдающимся боксером. Александр Усик стал знаменитостью еще в первом тяжелом весе, а после перехода в супертяжелый обрел совсем уж особенный статус, каким в боксе могла похвастаться лишь небольшая группа бойцов. Несмотря на относительно скромные габариты, Александр Усик смог собрать все четыре значимых чемпионских титула в новой категории, по два раза победив считавшихся ее безусловными лидерами британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Предыдущий свой бой Усик провел в мае, не без проблем одолев голландского кикбоксера Рико Верхувена, внезапно выбранного его очередным соперником. В июне он шокировал всех объявлением о том, что решил расстаться с принадлежавшими ему чемпионскими поясами, поскольку в ближайшие месяцы намерен карьеру закончить. Правда, перед ее финишем Усик пообещал устроить «последний танец». Под ним подразумевался еще один поединок с красивой «афишей». А эксперты были уверены в том, что оппонентом Александра Усика в нем окажется кто-то из тех известных супертяжей, с которыми ему не довелось столкнуться. Чаще всего упоминалась фамилия американского экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.