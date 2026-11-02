Возвращение в родное кило
Александр Усик намерен завершить карьеру абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе
Александр Усик, король супертяжелого веса, который летом неожиданно решил расстаться со всеми чемпионскими поясами перед окончанием карьеры, как выяснилось, собирается завершить ее в прежней весовой категории — до 90,7 кг. В ней выдающийся украинский боксер планирует тоже стать абсолютным чемпионом, а его основной мишенью является главная звезда первого тяжелого веса американец Дэвид Бенавидес.
О своих планах Александр Усик рассказал в интервью DAZN, посетив 31 октября крупный турнир в Эр-Рияде. В его центральном поединке мексиканец Сауль Альварес победил француза Кристиана Мбийи, отняв у него чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в суперсреднем весе (до 76,2 кг). По словам Усика, «зачистив» супертяжелый вес, он собирается в 2027 году вернуться в «свой», то есть тот, в котором начал 13 лет назад профессиональную карьеру и который покинул на излете прошлого десятилетия, вес — первый тяжелый. Отвечая на вопрос о том, сколько он в данный момент весит, украинец сказал, что «96–97 кг», имея в виду, что с адаптацией к другой категории у него проблем не возникнет.
Александр Усик подчеркнул, что его основной целью является Дэвид Бенавидес.
Этот очень популярный американский боксер, как и Усик еще не допустивший ни единой осечки и ранее блиставший в суперсреднем весе, является сейчас наиболее яркой звездой категории. Ему принадлежат титулы Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации. 5 декабря Бенавидес может добавить к ним еще и пояс WBC. Для этого ему надо будет справиться с котирующимся гораздо ниже поляком Михалом Цесляком, его обладателем.
Ранее о планах 39-летнего Александра Усика завершить карьеру, снова, как и в прошлом десятилетии, завоевав звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, заявил его менеджер Сергей Лапин. Он также подчеркнул, что прийти к нему Усик рассчитывает через гарантирующий огромный ажиотаж бой с Бенавидесом.
Эта новость означает довольно неожиданный поворот в истории, связанной с выдающимся боксером. Александр Усик стал знаменитостью еще в первом тяжелом весе, а после перехода в супертяжелый обрел совсем уж особенный статус, каким в боксе могла похвастаться лишь небольшая группа бойцов. Несмотря на относительно скромные габариты, Александр Усик смог собрать все четыре значимых чемпионских титула в новой категории, по два раза победив считавшихся ее безусловными лидерами британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Предыдущий свой бой Усик провел в мае, не без проблем одолев голландского кикбоксера Рико Верхувена, внезапно выбранного его очередным соперником. В июне он шокировал всех объявлением о том, что решил расстаться с принадлежавшими ему чемпионскими поясами, поскольку в ближайшие месяцы намерен карьеру закончить. Правда, перед ее финишем Усик пообещал устроить «последний танец». Под ним подразумевался еще один поединок с красивой «афишей». А эксперты были уверены в том, что оппонентом Александра Усика в нем окажется кто-то из тех известных супертяжей, с которыми ему не довелось столкнуться. Чаще всего упоминалась фамилия американского экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
Однако, как выяснилось, украинский ветеран все-таки сохранил и серьезные спортивные амбиции. Они позволяют даже, по сути, бросать вызов бойцу, который на десять лет моложе и который располагается в первой десятке во всех авторитетных независимых рейтингах лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Если Александр Усик и в самом деле настроен именно на ранг абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, матч против Дэвида Бенавидеса будет для него не единственным на финишном карьерном отрезке.
ESPN не сомневается, что встреча Усика с ним может быть организована только при условии, что у самого украинца также будет чемпионское звание. Про какое идет речь — понятно. В данный момент в категории есть один вакантный пояс — Международной боксерской федерации (IBF). Ближе всего к нему находятся первый номер рейтинга организации новозеландец Дэвид Ньика и почти так же востребованный у публики, как Бенавидес, австралиец Джей Опетайя. Опетайя уже владел этим званием и однажды, в январе 2025 года, отстаивая его, нокаутировал Ньику. Но IBF лишила австралийца титула после скандала с контрактом с промоутерской компанией Zuffa Boxing, игнорирующей традиционную боксерскую иерархию и регламенты.
В команде Дэвида Ньики уже дали понять, что готовы драться с Александром Усиком. Тренер новозеландца Ноэль Торнберри отметил, что его подопечный «заинтересован» в этом бою.