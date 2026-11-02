Пловец Торопкин завоевал золото юношеской Олимпиады на 100 м вольным стилем
Россиянин Богдан Торопкин стал победителем заплыва на дистанции 100 м вольным стилем на юношеских Олимпийских играх. Спортсмен показал результат 49,66 секунды.
Серебряную медаль завоевал китаец Се Ичэнь, отставший на 0,52 секунды. Тайванец Ли Хань, финишировавший с зазором в 0,60 секунды, занял третье место.
17-летний Богдан Торопкин принес сборной России вторую медаль на текущих юношеских Играх. Ранее 17-летняя пловчиха Серафима Фокина завоевала золото на 100 м баттерфляем.
Юношеская Олимпиада проходит в Дакаре. Турнир завершится 13 ноября. Сборную России на Играх представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.