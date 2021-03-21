Число заразившихся коронавирусом в России снижается третий день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 9 299 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на -3,46% меньше, чем накануне (9632). Общее число заразившихся достигло 4 456 869.

Где выявлено больше всего новых случаев за сутки:

Москва — 1511 (1 011 463 за все время),

Санкт-Петербург — 881 (386 980),

Московская область — 648 (226 537),

Нижегородская область — 346 (104 328),

Ростовская область — 243 (78 432).

Умер за последние сутки 371 человек (накануне — 392, -5,36%), всего за время пандемии — 95 030. Выздоровели 8 743 человек, всего — 4 069 395.

Где больше всего умерших:

Москва — 50 (16 128 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 37 (11 917),

Московская область — 26 (5259),

Воронежская область — 21 (2282),

Нижегородская область — 15 (2732).

Коронавирус в мире выявлен более чем у 122 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 умерло 2,7 млн человек, выздоровело 379 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения после США (29,7 млн), Бразилии (11,9 млн) и Индии (11,5 млн).

Как Россия прожила год в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».