Число заразившихся коронавирусом в России снижается третий день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 9 299 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на -3,46% меньше, чем накануне (9632). Общее число заразившихся достигло 4 456 869.
Где выявлено больше всего новых случаев за сутки:
Москва — 1511 (1 011 463 за все время),
Санкт-Петербург — 881 (386 980),
Московская область — 648 (226 537),
Нижегородская область — 346 (104 328),
Ростовская область — 243 (78 432).
Умер за последние сутки 371 человек (накануне — 392, -5,36%), всего за время пандемии — 95 030. Выздоровели 8 743 человек, всего — 4 069 395.
Где больше всего умерших:
Москва — 50 (16 128 с начала пандемии),
Санкт-Петербург — 37 (11 917),
Московская область — 26 (5259),
Воронежская область — 21 (2282),
Нижегородская область — 15 (2732).
Коронавирус в мире выявлен более чем у 122 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 умерло 2,7 млн человек, выздоровело 379 млн. Россия находится на четвертом месте в списке стран с наибольшим числом случаев заражения после США (29,7 млн), Бразилии (11,9 млн) и Индии (11,5 млн).
Как Россия прожила год в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».