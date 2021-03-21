Неполная расплата

Решение оргкомитета Токио-2020 провести летнюю Олимпиаду без иностранных зрителей нанесет значительный ущерб и японской экономике, и болельщикам, которые уже оплатили олимпийские туры, и непосредственно оргкомитету, которому придется вернуть часть средств. По предварительным оценкам, потери составят почти $1,4 млрд. Но они могут значительно возрасти, если присутствие фанов на трибунах ограничат еще сильнее.
В субботу оргкомитет Токио-2020 по согласованию с Международным олимпийским комитетом (МОК) принял решение о запрете иностранным болельщикам посещать соревнования токийской Олимпиады (ее старт намечен на 23 июля). В заявлении оргкомитета говорится, что иностранных болельщиков просто не пустят в страну.
Нельзя сказать, что это решение стало большой неожиданностью. И представители оргкомитета, и руководство МОК долгое время уклонялись от прямых ответов на вопрос о допуске иностранцев в страну во время Игр, давая понять, что вариант с запретом на въезд иностранных фанов нельзя исключать. А в начале марта глава оргкомитета Сэйко Хасимото заявила, что «ситуация с коронавирусом сложная как в Японии, так и за ее пределами и было бы неправильно вызывать смятение среди населения Японии оттого, что в страну попадут иностранцы».
Несмотря на то что в оргкомитете долго думали, прежде чем запретить иностранцам ехать на Игры, решение об этом все равно выглядит не до конца проработанным.
В общей сложности по еще докоронавирусным планам предполагалось пустить в продажу 7,8 млн билетов и заработать на этом около $800 млн. К весне прошлого года, когда было объявлено о том, что Игры переносятся на год, удалось реализовать около 5,1 млн билетов. Из них 600 тыс. были куплены иностранцами. Деньги за означенные 600 тыс. билетов предстоит вернуть. Проблема в том, что оргкомитет и МОК реализовали билеты не напрямую, а через авторизованных реселлеров. Последние имели право взимать в виде комиссионных до 20% от стоимости билета. О возврате покупателям этой комиссии речи не идет. Равно как и о том, чтобы компенсировать болельщикам затраты на авиабилеты и отели. А суммы получаются значительные. Так, издание The New York Times приводит пример жителя Солт-Лейк-Сити Эверина Брауна, который приобрел пакет билетов на двоих на несколько соревнований и на церемонию закрытия за $8,6 тыс. Так вот, по оценке самого господина Брауна, обратно он получит из-за невозвратных комиссий примерно на $1,2 тыс. меньше, чем заплатил. Это, впрочем, не идет в сравнение с потерями от невозможности вернуть деньги, потраченные на авиабилеты и отели. Средние цены на перелет и проживание в Японии на время Олимпиады (по ценам 2020 года) составляли около $8 тыс. на человека.
С потерями столкнется и сам оргкомитет (пока не ясно, сколько именно придется потратить на программу возврата билетов), но дефицит его бюджета, скорее всего, будет покрыт из средств налогоплательщиков.
По оценке исследовательского института Nomura, приводимой телеканалом NHK, из-за запрета на въезд иностранных болельщиков японская экономика недосчитается около $1,4 млрд. Наибольший урон будет нанесен гостиничному и ресторанному бизнесу. Впрочем, ущерб может быть и заметно больше. Дело в том, что до сих пор непонятно, насколько можно будет заполнять стадионы, и весьма вероятно, что деньги за билеты придется возвращать и японским болельщикам. Возможно, многие из них и сами решат сдать билеты. Ведь, как показывают многочисленные опросы общественного мнения (последний был проведен Японским исследовательским институтом в декабре 2020 — январе 2021 годов), 80% японцев хотели бы или еще одного переноса, или отмены Олимпиады. Однако Игры, похоже, пройдут в любом случае. Президент МОК Томас Бах отмечал на позапрошлой неделе, что вопрос о том, состоится ли Олимпиада, уже не стоит. Она состоится. Другое дело, что пока непонятно, в каком виде.