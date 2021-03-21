Неполная расплата

Решение оргкомитета Токио-2020 провести летнюю Олимпиаду без иностранных зрителей нанесет значительный ущерб и японской экономике, и болельщикам, которые уже оплатили олимпийские туры, и непосредственно оргкомитету, которому придется вернуть часть средств. По предварительным оценкам, потери составят почти $1,4 млрд. Но они могут значительно возрасти, если присутствие фанов на трибунах ограничат еще сильнее.

В субботу оргкомитет Токио-2020 по согласованию с Международным олимпийским комитетом (МОК) принял решение о запрете иностранным болельщикам посещать соревнования токийской Олимпиады (ее старт намечен на 23 июля). В заявлении оргкомитета говорится, что иностранных болельщиков просто не пустят в страну.

Нельзя сказать, что это решение стало большой неожиданностью. И представители оргкомитета, и руководство МОК долгое время уклонялись от прямых ответов на вопрос о допуске иностранцев в страну во время Игр, давая понять, что вариант с запретом на въезд иностранных фанов нельзя исключать. А в начале марта глава оргкомитета Сэйко Хасимото заявила, что «ситуация с коронавирусом сложная как в Японии, так и за ее пределами и было бы неправильно вызывать смятение среди населения Японии оттого, что в страну попадут иностранцы».

Несмотря на то что в оргкомитете долго думали, прежде чем запретить иностранцам ехать на Игры, решение об этом все равно выглядит не до конца проработанным.

В заявлении оргкомитета отмечается, что болельщики, купившие билеты на соревнования, смогут получить обратно свои деньги. Но правильнее было бы сказать, что получат они только часть потраченного, и, скорее всего, меньшую.

В общей сложности по еще докоронавирусным планам предполагалось пустить в продажу 7,8 млн билетов и заработать на этом около $800 млн. К весне прошлого года, когда было объявлено о том, что Игры переносятся на год, удалось реализовать около 5,1 млн билетов. Из них 600 тыс. были куплены иностранцами. Деньги за означенные 600 тыс. билетов предстоит вернуть. Проблема в том, что оргкомитет и МОК реализовали билеты не напрямую, а через авторизованных реселлеров. Последние имели право взимать в виде комиссионных до 20% от стоимости билета. О возврате покупателям этой комиссии речи не идет. Равно как и о том, чтобы компенсировать болельщикам затраты на авиабилеты и отели. А суммы получаются значительные. Так, издание The New York Times приводит пример жителя Солт-Лейк-Сити Эверина Брауна, который приобрел пакет билетов на двоих на несколько соревнований и на церемонию закрытия за $8,6 тыс. Так вот, по оценке самого господина Брауна, обратно он получит из-за невозвратных комиссий примерно на $1,2 тыс. меньше, чем заплатил. Это, впрочем, не идет в сравнение с потерями от невозможности вернуть деньги, потраченные на авиабилеты и отели. Средние цены на перелет и проживание в Японии на время Олимпиады (по ценам 2020 года) составляли около $8 тыс. на человека.

С потерями столкнется и сам оргкомитет (пока не ясно, сколько именно придется потратить на программу возврата билетов), но дефицит его бюджета, скорее всего, будет покрыт из средств налогоплательщиков.

По официальным данным, расходы на подготовку к Олимпиаде уже приблизились к $16 млрд, хотя в ряде исследований, проводившихся по заказу японских властей, называется вдвое большая сумма.

По оценке исследовательского института Nomura, приводимой телеканалом NHK, из-за запрета на въезд иностранных болельщиков японская экономика недосчитается около $1,4 млрд. Наибольший урон будет нанесен гостиничному и ресторанному бизнесу. Впрочем, ущерб может быть и заметно больше. Дело в том, что до сих пор непонятно, насколько можно будет заполнять стадионы, и весьма вероятно, что деньги за билеты придется возвращать и японским болельщикам. Возможно, многие из них и сами решат сдать билеты. Ведь, как показывают многочисленные опросы общественного мнения (последний был проведен Японским исследовательским институтом в декабре 2020 — январе 2021 годов), 80% японцев хотели бы или еще одного переноса, или отмены Олимпиады. Однако Игры, похоже, пройдут в любом случае. Президент МОК Томас Бах отмечал на позапрошлой неделе, что вопрос о том, состоится ли Олимпиада, уже не стоит. Она состоится. Другое дело, что пока непонятно, в каком виде.

Александр Петров