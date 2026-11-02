Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для переговоров с США

Масуд Пезешкиан отметил, что население Ирана также должно участвовать в процессах по преодолению кризисов, вызванных операцией США и Израиля против республики. Руководство страны, в свою очередь, должно поддерживать уязвимые категории жителей. «Мы должны проявлять больше заботы и помогать тем, кто больше всего нуждается, обездоленные и жители приграничных провинций не должны испытывать проблем с обеспечением средств к существованию»,— призвал господин Пезешкиан.