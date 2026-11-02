Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для переговоров с США
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи наделил правительство республики полномочиями для ведения переговоров с США по урегулированию конфликта. Об этом сообщил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с губернаторами и мэрами крупных городов, передает Tasnim.
Масуд Пезешкиан отметил, что население Ирана также должно участвовать в процессах по преодолению кризисов, вызванных операцией США и Израиля против республики. Руководство страны, в свою очередь, должно поддерживать уязвимые категории жителей. «Мы должны проявлять больше заботы и помогать тем, кто больше всего нуждается, обездоленные и жители приграничных провинций не должны испытывать проблем с обеспечением средств к существованию»,— призвал господин Пезешкиан.
США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Сейчас стороны ведут консультации с посредниками. 30 октября в Тереган заявляли, что получили письмо от Вашингтона с предложением по переговорному процессу. До этого несколько СМИ, в том числе The New York Times, писали со ссылкой на источники, что США планируют возобновить боевые действия против республики.