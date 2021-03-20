Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных болельщиков

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут без болельщиков из других стран, объявили организаторы игр. Те же условия будут действовать и для Паралимпийских игр. Деньги за билеты, купленные иностранными болельщиками, будут возвращены.

«Японская сторона пришла к выводу, что они (владельцы билетов на Олимпийские игры, живущие за рубежом. — “Ъ”) не смогут прибыть в Японию во время Олимпийских и Паралимпийских игр»,— передает AFP заявление оргкомитета Олимпийских игр в Токио, сделанное во время пресс-конференции.

Организаторы Токио-2020 вернут деньги за около 600 тыс. билетов на Олимпийские игры и за около 30 тыс. билетов на Паралимпийские игры, объявил генеральный секретарь оргкомитета Тосиро Муто. Средства за бронирование отелей возвращены не будут. Господин Муто допустил, что иностранцам, участвующие в проведении Олимпиады, могут разрешить въезд в Японию.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. По сведениям агентства Kyodo, еще в начале марта сообщившего о планах не допустить зрителей из-за рубежа на Игры, организаторы попросили иностранные государства сократить делегации глав государств до 11 человек, а число сопровождающих министров спорта — до четырех человек.

Об ограничениях — в материале “Ъ” «Олимпиада увеличивает сокращения».