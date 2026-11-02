С осужденных за подрыв Крымского моста взыскали ущерб на 10 млн рублей

В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд признал Романа Соломко, Артура Терчаняна, Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу и Дмитрия Тяжелых виновными в совершении террористического акта, все они получили пожизненные сроки. Осужденные привлечены в процесс о взыскании в качестве ответчиков. Армавирский суд пришел к выводу, что с осужденных должны быть взысканы расходы по выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате взрыва.