С осужденных за подрыв Крымского моста взыскали ущерб на 10 млн рублей
Армавирский суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры о взыскании имущественного вреда, причиненного Республике Крым подрывом Крымского моста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Виновные в совершении преступления должны будут компенсировать ущерб республиканскому бюджету в сумме 10,4 млн руб.
Террористический акт на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост) был совершен 8 октября 2022 года. С помощью дистанционного управления на мосту была подорвана фура, в которой находилось большое количество взрывчатки. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и произошел пожар топливных цистерн железнодорожного состава. Водитель фуры погиб, также погибли четыре человека, находившиеся в соседней машине.
В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд признал Романа Соломко, Артура Терчаняна, Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу и Дмитрия Тяжелых виновными в совершении террористического акта, все они получили пожизненные сроки. Осужденные привлечены в процесс о взыскании в качестве ответчиков. Армавирский суд пришел к выводу, что с осужденных должны быть взысканы расходы по выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате взрыва.