Студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться на учебу в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешается вернуться в Россию для продолжения обучения. Сейчас в список эпидемиологически благополучных стран входят 25 государств.

«Въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой»,— говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования РФ.

Въехать в Россию могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдив, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на почту придет информация о въезде.

Не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию, учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 и получить подтверждение об отрицательном результате тестирования. В течение 72 часов после въезда в РФ студенты должны сдать повторный тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

По данным Минобрнауки, всего в России обучаются более 300 тыс. студентов из-за рубежа. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 десятки тысяч иностранных учащихся не могут попасть в учебные заведения РФ. Обучение им приходится продолжать в онлайн-формате. Иностранные студенты неоднократно обращались к правительству РФ с просьбой разрешить вернуться в вузы.

О возвращении вузов к традиционному формату обучения — в материале “Ъ” «Студентов вызывают к доске».