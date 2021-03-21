Губернатора Пензенской области задержали за взятку 31 млн рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки в размере 31 млн руб. от главы фармкомпании «Биотэк», экс-сенатора Бориса Шпигеля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. На данный момент и губернатор и бизнесмен задержаны.

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«На основании материалов оперативно-розыскных деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)»,— приводятся слова госпожи Петренко на сайте СКР.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму свыше 31 млн руб. За взятки «Биотэк» получала конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства в регионе.

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«Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски»,— добавила госпожа Петренко. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Иван Белозерцев («Единая Россия») был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 25 мая 2015 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года выиграл выборы главы региона, набрав 86,04% голосов. В сентябре 2020 года Ивана Белозерцева переизбрали на пост губернатора — он получил 78,72% голосов.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Пензенскому губернатору завозили взятки».