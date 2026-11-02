МИД предложил изменить сроки действия электронных виз для иностранцев
МИД России разработал законопроект об изменении срока действия электронных виз для иностранных граждан. Сейчас документ действует 120 суток со дня оформления. При этом находиться в России по нему можно не более 30 дней с момента въезда в страну. Инициатива предполагает, что виза будет действовать 45 суток — столько же иностранцам можно будет пребывать в стране.
Текущий порядок разрешает иностранцам въезжать в Россию только через некоторые специально оборудованные пункты пропуска. Изменения предполагают, что въезд в страну будет возможен через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.
Электронная виза дает право на въезд в Россию для туризма, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. В законопроекте предлагается расширить список оснований для въезда, добавив в него транзитные поездки через Россию.
«Законопроект будет способствовать увеличению востребованности единой электронной визы у иностранных граждан, а также упрощению ее применения и использования»,— указано в пояснительной записке.