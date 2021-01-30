Студентов вызывают к доске

Российские вузы, подведомственные Минобрнауки, могут вернуться к очному обучению с 7 февраля — приказ об этом подписал глава ведомства Валерий Фальков. Учебным заведениям, подчиненным напрямую правительству РФ или иным ведомствам, рекомендовано поступить так же. Как выяснил “Ъ”, ректоры вузов не спешат пригласить в аудитории сразу всех студентов. В РУДН, например, намерены заполнять помещения лишь до 50% от их вместимости, поэтому занятия будут проходить в две или три смены. В МИФИ лекции продолжатся в дистанционном формате, а доля офлайн-занятий возрастет постепенно. Во ВГИКе очно будут заниматься по специальностям, которые «требуют контакта педагога со студентом в мастерской». В Москву разрешено вернуться и иногородним студентам, которые, как выясняется, столицу не покидали. Относительно прибытия в российские вузы иностранных студентов, которые с весны 2020 года вынуждены учиться дистанционно на родине, вопрос не решен.

С 7 февраля российские вузы, подведомственные Минобрнауки, могут вернуться к очному формату обучения. Это следует из приказа главы ведомства Валерия Фалькова. Ряд учебных заведений подчиняются не региональным властям и не федеральному образовательному ведомству, а правительству РФ. Среди них, например, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и ВШЭ. Им рекомендовано поступить так же.

Напомним, большинство российских вузов ушли на дистанционное обучение с 16 марта прошлого года. В новом учебном году, с сентября, студенты учились в смешанном формате: часть лекций перенесли в онлайн, другие проводились очно. Однако с 16 ноября 2020 года большинство высших учебных заведений снова ушли на полноценную дистанционку по рекомендациям Минобрнауки. Согласно приказу главы ведомства Валерия Фалькова, такой режим устанавливался до 6 февраля 2021 года. Отметим, документ касался лишь подведомственных министерству вузов. Для остальных директива Минобрнауки носила рекомендательный характер, впрочем, они также ушли на удаленку.

Руководители вузов должны обеспечить необходимые профилактические меры при возвращении студентов в аудитории. В частности, в документе говорится о гигиенической обработке рук антисептиком при входе в вуз, а также обработке всех поверхностей в местах общего пользования, контроле температуры и масочного режима. Также вузы должны быть готовы к возобновлению ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

«На наш взгляд, эпидемиологическая угроза очень сильная — очевидно, что к стопроцентному очному формату мы не вернемся,— заявил “Ъ” ректор МИФИ Михаил Стриханов.— Какие-то занятия, например, лекции, будем проводить в дистанционном формате. Дальше будем смотреть по ситуации: если она будет не столь опасная, будем увеличивать число очных занятий». «Учебный процесс будет организован таким образом, чтобы заполняемость помещений была до 50% — для этого занятия могут проходить в две или три смены»,— говорят в РУДН.

О готовности возобновить очные занятия с 8 февраля уже объявил МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподавателей и профессоров старше 65 лет будут допускать к работе по согласованию (впрочем, каковы будут критерии и механизм согласования, не сообщается), массовые мероприятия на территории университета остаются под запретом. МГТУ им. Баумана, РГГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО также возвращаются к очным занятиям.

Творческие вузы также получили распоряжение от Минкульта о возобновлении очных занятий, заявил “Ъ” ректор ГИТИСа Григорий Заславский. «Сразу вводить очное обучение, как у школьников, не стоит,— считает ректор ВГИКа Владимир Малышев.— Мне кажется, нужен плавный переход, поэтому у нас с 8 февраля будут очно заниматься все студенты по специальностям, которые требуют контакта педагога со студентом в мастерской. Не надо бросаться из крайности в крайность, потому что массовый выход — это столпотворение в столовой, во всех общественных местах, это даст плотные контакты между студентами и может привести к ухудшению ситуации».

В Москву вновь приедут и иногородние студенты, которым на время удаленки рекомендовано было вернуться в свои регионы, заявили “Ъ” в нескольких вузах. Общежития готовы принять их, карантин для приезжающих не требуется. Впрочем, по словам ректоров, большинство студентов-немосквичей никуда и не уезжали.

А вот вопрос с иностранными студентами до сих пор не решен. В начале декабря глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что из 315 тыс. иностранных студентов около 100 тыс. выехали из России на каникулы и не смогли вернуться обратно. Из-за закрытых границ они учились в дистанционном формате, на который неоднократно жаловались (см. “Ъ” от 19 августа 2020 года). На совещании в Совете федерации в конце декабря заявлялось о намерении профильного министерства вместе с правительственным коронавирусным штабом до конца января проработать возможные варианты возвращения студентов. Однако в большинстве вузов заявляют, что студенты из-за рубежа продолжат занятия в дистанционном формате. Опытом решения этой проблемы могут похвастаться лишь в ГИТИСе. «Я могу только поклониться и сказать спасибо Татьяне Алексеевне Голиковой (вице-премьер правительства РФ.— “Ъ”),— говорит ректор вуза Григорий Заславский.— Мы направляли в посредничестве с руководством Минкульта запросы с просьбой разрешить въезд нашим студентам-иностранцам. И каждый раз на эти просьбы получали положительные решения штаба».

Анна Васильева, Юлия Костенко, Павел Степанов