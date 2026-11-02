После смерти не пенсионер
Верховный суд постановил вернуть перечисленную умершей пенсию
Верховный суд РФ (ВС) поставил точку в споре Соцфонда с ОТП-банком о возврате 17,5 тыс. руб. пенсии, перечисленной на счет умершей клиентки. Ранее кассация отказала во взыскании денег с банка. Экономколлегия ВС обязала ОТП-банк вернуть ведомству спорную сумму, так как на нее не распространяются нормы о наследовании: наследники могут претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя.
История началась 2 ноября 2024 года, когда омское отделение Соцфонда направило в ОТП-банк списки на выплату пенсий по старости за текущий месяц. 8 ноября банк перечислил деньги на счета пенсионеров. Среди них оказалась женщина, которая, как выяснилось позже, скончалась еще 28 октября. 9 ноября фонд узнал об этом от загса, спустя два дня сообщил банку, а 13 ноября потребовал вернуть «неправомерно перечисленные средства» — 17,5 тыс. руб. Однако банк отказался это сделать.
После этого спор перешел в судебную плоскость. Соцфонд потребовал взыскать с банка сумму пенсии как неосновательное обогащение. Арбитражный суд Москвы поддержал ведомство и взыскал с ОТП-банка 17,5 тыс. руб., а также 50 тыс. руб. госпошлины. Апелляция оставила это решение без изменений. Суды исходили из того, что в следующем после смерти месяце пенсия человеку не положена, поэтому ошибочно переведенные деньги банк должен вернуть фонду.
Но кассация в апреле 2026 года заняла противоположную позицию. Она напомнила, что по закону о банковской деятельности банк обязан прекратить операции по счету лишь после получения сведений о смерти клиента от ФНС. На момент выплаты такой информации у ОТП-банка не было. Кроме того, кассация сочла, что после зачисления на счет пенсия становится имуществом умершего и входит в состав наследства независимо от оснований ее получения. Следовательно, требовать возврата средств Соцфонду нужно не с банка, а с наследников пенсионерки. ъ
В итоге ведомству отказали в иске, обязав его возместить ОТП-банку еще и 80 тыс. руб. судебных расходов.
Не согласившись с таким исходом, Соцфонд обратился в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 13 октября). В жалобе ведомство указывало, что типовой договор с банками предусматривает возврат средств со счетов умерших клиентов. При этом нормы закона о банковской деятельности, по мнению фонда, не препятствуют возврату ошибочных платежей. Также госорган настаивал, что начисленная после смерти пенсия не входит в наследственную массу.
Высшая инстанция согласилась с позицией Соцфонда. Как пояснила пресс-служба ВС 2 ноября, такое решение связано с тем, что наследники вправе претендовать лишь на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя. В итоге ВС отменил постановление кассации и оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций, которые обязали ОТП-банк вернуть фонду 17,5 тыс. руб.
Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает позицию ВС «вполне логичной». Он ожидает публикации мотивов коллегии судей и предполагает, что они могут сводиться к тому, что «пенсионные выплаты по закону связаны с личностью получателя». А если лицо скончалось, то усопший исключается из числа субъектов правоотношений: его смерть приводит к необратимым правовым последствиям, рассуждает юрист.