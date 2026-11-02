После смерти не пенсионер

Но кассация в апреле 2026 года заняла противоположную позицию. Она напомнила, что по закону о банковской деятельности банк обязан прекратить операции по счету лишь после получения сведений о смерти клиента от ФНС. На момент выплаты такой информации у ОТП-банка не было. Кроме того, кассация сочла, что после зачисления на счет пенсия становится имуществом умершего и входит в состав наследства независимо от оснований ее получения. Следовательно, требовать возврата средств Соцфонду нужно не с банка, а с наследников пенсионерки. ъ