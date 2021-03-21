Артур Бетербиев сохранил серию

Артур Бетербиев, единственный российский боксер, владеющий сразу двумя чемпионскими титулами — Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), защитил их в поединке, который, вопреки прогнозам, получился для него очень непростым. Считавшийся явным аутсайдером московского боя немецкий боец Адам Дайнес оказал Бетербиеву довольно упорное сопротивление, но в итоге, как и все предыдущие соперники россиянина, до финального гонга не дотянул. Чемпион закончил бой в десятом раунде.

Этот бой в московском дворце «Мегаспорт» был первым, проведенным в России, в профессиональной карьере для Артура Бетербиева, который до сих пор дрался исключительно в Северной Америке. И казалось, долго баловать публику своим присутствием в ринге он не собирается, как бы сильно она ни хотела посмаковать его бокс. Послужной список Бетербиева перед этим поединком состоял из 15 досрочных побед, большинство одержаны очень быстро. И когда Адам Дайнес, не слишком известный немецкий боксер, котировавшийся, конечно, гораздо ниже обладателя двух чемпионских поясов, пропустив на излете стартового раунда попадание справа, присел на колено, а рефери Юрий Копцев отсчитал ему заслуженный нокдаун, наверняка очень немногие прогнозировали интересное продолжение.

Грандиозный «панчер» Бетербиев не отпускает своих жертв.

Но продолжение было как раз любопытным. Дайнес нокдаун переварил, а потом сразу же показал, что тоже умеет неплохо двигаться и тоже готов кусаться, вовремя пуская в дело свою основную, левую, руку.

В четвертом раунде Артур Бетербиев, правда, добавил. Это его такая «фишка». Иногда стиль Бетербиева выглядит слегка монотонным, что ли, но, когда создается впечатление, что соперник уже приспособился к этому темпу, темп становится вдруг выше, а удары, и так-то жесткие, еще жестче.

Дайнесу было тяжело. Удары на него сыпались один за другим – справа и слева, под разными углами, с разных дистанций. Претендент страдал, и вроде бы ничего хорошего впереди его не ждало.

Но Дайнес отстрадал этот жуткий раунд, затем отстрадал следующий, а затем вдруг даже чуточку выровнял ситуацию. Он по-прежнему большую часть времени проводил у канатов, по-прежнему постоянно пропускал. Но ощущение неминуемой катастрофы все-таки исчезло. Дайнес как-то адаптировался к этим страданиям и опять время от времени кусался. А все происходящее, эти неудачные попытки Бетербиева уничтожить обороняющегося оппонента заставляло вспоминать не только о послужном списке российского боксера, но и о том, что у него был солидный, в полтора года, перерыв после предыдущего — против украинца Александра Гвоздика — выступления, что он не так давно переболел коронавирусной инфекцией. Такие вещи сказываются ведь на тонусе.

Уже когда бой закончился, Артур Бетербиев рассказывал, что то ли после восьмого, то ли после девятого раунда тренер сказал ему в углу: «Проснись!»

В команде боксера стилистикой поединка были недовольны, хотя вряд ли среди оставшихся позади раундов был хоть один, чемпионом проигранный. Но уровень Бетербиева предполагает нечто более эффектное, надежное, чем тяжелая победа по очкам.

На просьбу проснуться он ответил моментально. В десятом раунде Адам Дайнес, только что довольно бодрый, очутился примерно в таком же положении, в каком находился в четвертом: противник атакует и непонятно, как с этим бороться. Дайнес все же пошел в размен и нарвался на короткий левой в голову, после которого, потрясенный, присел на настил. Секундантам немецкого боксера все было ясно: дальше драться не имеет смысла. Удивительная серия нокаутов Бетербиева растянулась до 16 боев.

Алексей Доспехов