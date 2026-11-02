Война до победного взрыва

Господин Карлсон заметил, что Дональд Трамп колеблется, но допустил, что он может одобрить применение ядерного оружия уже к следующим выходным, после того как в США состоятся выборы в Конгресс. «В настоящий момент Трамп прислушивается к своему вице-президенту Джей Ди Вэнсу и своему спецпосланнику и другу Стиву Уиткоффу, которые вместе утверждают, что сделка с Ираном еще возможна,— отметил телеведущий.— Они правы, хотя это будет непросто. Иранцы, как известно, крайне сложны в переговорах при любых обстоятельствах, а некоторые элементы в их руководстве стали более радикальными после убийства аятоллы Али Хаменеи и его семьи в феврале».