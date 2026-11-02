Война до победного взрыва
США и Иран ужесточают взаимные угрозы
Иран готовится к возможному возобновлению войны. 31 октября верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи, который больше восьми месяцев не появлялся публике, провел закрытое совещание с иранскими военачальниками. Им было дано указание повысить мощность и географию ударов по США и Израилю в случае нового конфликта. В Вашингтоне поползли слухи о том, что президент Дональд Трамп допускает применение против Ирана ядерного оружия, но уже после намеченных на 3 ноября выборов в Конгресс.
О встрече Моджтабы Хаменеи с главой центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдоллахи, командующим армией Амиром Хатами и командующим Корпусом стражей исламской революции Ахмадом Вахиди сообщила канцелярия верховного лидера. Главной темой беседы, которая состоялась 31 октября, стала возможная реакция Ирана на возобновление Соединенными Штатами и Израилем боевых действий против Исламской Республики. В ходе совещания верховный лидер распорядился «радикально обновить перечень военных целей», чтобы нанести США и Израилю исключительно болезненный удар. «Любая угроза любого уровня или типа должна быть встречена незамедлительным, эффективным и географически неограниченным ответом»,— заявил Моджтаба Хаменеи.
Он подчеркнул, что готовность к интенсивным боям — это залог «максимального сдерживания». Причем только Тегеран, по словам верховного лидера, будет определять, когда закончится конфликт. Этот же тезис повторил 1 ноября официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, добавив, что новый обмен ударами в регионе будет неограниченным по времени. «Потенциальная война в будущем может затянуться дольше, чем предыдущие конфликты, и американский президент не сможет диктовать ни сроки, ни условия ее завершения»,— отметил он.
Угрозы со стороны Тегерана прозвучали на фоне обмена мирными инициативами между Соединенными Штатами и Ираном, который состоялся через катарских дипломатов в эти выходные. 31 октября Доху посетил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, которому катарские посредники представили американский проект урегулирования. Это подтвердил на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что обсуждается детальный план предотвращения нового конфликта.
«Вопросов очень много, и они крайне сложные, а течение времени и действия США только добавили им сложности. Обмен (мирными.— "Ъ") посланиями продолжается и по сей день»,— проинформировал дипломат.
Сообщается, что 1 ноября иранская делегация вернулась в Тегеран для того, чтобы обсудить мирные предложения, переданные через Катар. Впрочем, любые инициативы американской стороны в Исламской Республике воспринимают с осторожностью.
Возобновившийся переговорный процесс вызывает тревогу у руководства Израиля, которое полагает, что контакты через Катар могут привести к принятию Штатами иранских условий. Как рассказали источники Axios, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Трампом, состоявшегося 31 октября, попытался уговорить президента США нанести удар по Ирану сразу после намеченных на 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс.
Как сообщил 2 ноября в соцсети X американский телеведущий Такер Карлсон, израильский премьер уговаривает Трампа нанести по Ирану удар с применением ядерного оружия. «Под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху администрация Трампа может в считаные дни нанести ядерный удар по Ирану. Целью станет гора Пикакс (другое название — Кирка.— "Ъ") в центральном Иране, где, по утверждению израильской разведки, иранское руководство возобновило программу обогащения урана.
Ни одно оружие из американского арсенала не способно пробить 90 метров твердого гранита, чтобы уничтожить эти тоннели, где, предположительно, происходит обогащение»,— указал тележурналист.
Господин Карлсон заметил, что Дональд Трамп колеблется, но допустил, что он может одобрить применение ядерного оружия уже к следующим выходным, после того как в США состоятся выборы в Конгресс. «В настоящий момент Трамп прислушивается к своему вице-президенту Джей Ди Вэнсу и своему спецпосланнику и другу Стиву Уиткоффу, которые вместе утверждают, что сделка с Ираном еще возможна,— отметил телеведущий.— Они правы, хотя это будет непросто. Иранцы, как известно, крайне сложны в переговорах при любых обстоятельствах, а некоторые элементы в их руководстве стали более радикальными после убийства аятоллы Али Хаменеи и его семьи в феврале».