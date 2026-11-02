Китай обошел США по тоннажу новых кораблей
Согласно докладу World Defense Shipbuilding, в 2024–2025 годах Китай построил корабли общим тоннажем 636,2 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель США за тот же период (270,5 тыс. тонн). Совокупная стоимость построенных Пекином за два года кораблей составила $43,5 млрд против $26,8 млрд у Вашингтона. В 2022–2023 годах США еще опережали Китай по обоим показателям.
Россия заняла третье место в отчете по объему военно-морского строительства в 2024–2025 годах, построив корабли общим тоннажем 149 тыс. тонн.
Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что выступает за сильный, активный, сбалансированный и самостоятельный флот. «Наличие флота, способного защищать Россию с морских направлений, гарантировать нашу возможность использовать морские энергетические, минеральные и биологические ресурсы, перевозить грузы по морю,— это не вопрос престижа. Это обязательное условие и для наших лидирующих позиций в мире, и для достойной жизни наших граждан»,— подчеркнул он.