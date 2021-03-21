Пензенскому губернатору завозили взятки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, единоросс и бывший член президиума Госсовета РФ, задержан за получение взяток на общую сумму 31 млн руб. за лоббирование интересов фармпроизводителей. По данным “Ъ”, незаконные вознаграждения главе области доставлял водитель полпредства Пензы в Москве. Среди взяткодателей оказался бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк». В ходе обыска у него было обнаружено большое количество эротических фигур и соответствующей литературы.

В воскресенье рано утром прилетевшие из Москвы сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски по нескольким адресам в Пензе и в Москве. Были задержаны губернатор Иван Белозерцев, которого некоторые называют Танкистом (окончил соответствующее военное училище), отец певицы Жасмин Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк» (с 2003 по 2013 годы он был сенатором от Пензенской области) и еще несколько человек. При обыске у господина Шпигеля сыщики обнаружили целую коллекцию эротической литературы и фигурок, выполненных в том числе из ценных пород дерева.

Бизнесмен Борис Шпигель Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В зависимости от роли каждого, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным главного следственного управления СКР, возбудившего уголовное дело по соответствующим статьям УК, с января по сентябрь 2020 года господин Белозерцев получил от господина Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму 31 млн 63 тыс. 200 руб. По данным “Ъ”, взятки передавались в Пензе и Москве. В столице вместо губернатора их получал водитель и один из руководителей представительства области, которые затем отвозили их главе региона.

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Взятки, по данным следствия, передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

После обысков задержанных доставили в СУ СКР по Пензенской области, где с ними проводятся первые следственные действия, затем их отправят в Москву. Предполагается, что в понедельник ГСУ СКР обратится в Басманный райсуд, который изберет подозреваемым меры пресечения в виде ареста.

Николай Сергеев