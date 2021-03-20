В Киеве у офиса Зеленского прошел митинг националистов

Сегодня вечером, 20 марта, сторонники Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (объединение националистических организаций, запрещенное в РФ и признанное экстремистским), собрались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Участники акции, выступающие за освобождение осужденного Стерненко, расписывали здание офиса, взрывали петарды и запускали фейерверки. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Как уточнило издание Страна.ua, к 20:40 по местному времени протестующие начали расходиться. После их акции протеста парадные двери офиса оказались остались разрисованными граффити, несколько окон разбито.

Действия протестующих заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал хулиганством и объяснил, почему полиция не реагировала на них. «Определенные лица из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности»,— сказал он изданию Страна.ua.

Сегодняшний митинг в поддержку Стерненко стал пятым по счету. Он был приурочен к 25-летию националиста. В феврале 2021 года Сергей Стерненко был приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Он был признан виновным в похищении и пытках в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизировавшего пророссийской партии «Родина».

О предыдущих акциях — в материале “Ъ” «Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку».