Российский боксер Бетербиев победил немца Дайнеса и защитил титулы чемпиона

Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Он победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок прошел в Москве.

https://youtu.be/mt3jmuNdGdU

Бой Бетербиева и Дайнеса должен был пройти в октябре 2020 года, но дважды переносился. Первый перенос связан с тем, что российский боксер получил травму ребра. Во второй раз бой не состоялся, так как у Артура Бетербиева обнаружили коронавирус.

36-летний россиянин провел 16 боев и во всех из них победил досрочно. Бой против Дайнеса — его первый бой на территории России. В любительских боях он выигрывал чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы. У 30-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одна ничья и два поражения.

Подробнее о бое — в материале “Ъ” «Артур Бетербиев сохранил серию».