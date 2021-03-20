Первый парень на Дубае

Первым российским победителем Dubai Duty Free Tennis Champiosnhips — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 с призовым фондом $2 млн стал Аслан Карацев. Переиграв в двух партиях южноафриканца Ллойда Харриса, 27-летний теннисист, который год назад занимал в мировом рейтинге лишь 253-е место, завоевал свой первый одиночный титул и в понедельник станет 26-й ракеткой мира.
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев, которого Аслан Карацев неожиданно обыграл в полуфинале, был не единственным серьезным оппонентом, доставшимся на этой неделе российскому дебютанту финалов на турнирах ATP. Например, в четвертьфинале он также в трех сетах одолел молодого итальянца Янника Синнера — теннисиста очень талантливого, но еще не настолько нахрапистого, чтобы претендовать на большие титулы. А во втором круге Карацеву достался опытный британец Дэниель Эванс, которого тоже не возьмешь голыми руками. На этом фоне 81-я ракетка мира Ллойд Харрис вроде бы выглядел не слишком впечатляюще. Более того, вышло так, что из шести соперников Карацева именно 24-летний южноафриканец, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, оказался самым низкорейтинговым игроком. При этом, конечно, не стоило забывать, что Харрис во втором круге лишил турнир его главной звезды — австрийца Доминика Тима, ни разу не доведя дело до брейк-пойнта. То есть, было очевидно, что по крайней мере, с подачей у него все в порядке.
Харрис и начал второй гейм с двух эйсов, но затем уступил четыре очка подряд в розыгрышах, позволив Карацеву сразу же сделать брейк.
И в целом это удавалось. Хотя в шестом гейме Харрис отыгрался на своей подаче с 0:40, первая партия осталась за Карацевым.
Во втором сете россиянину снова удалось сразу же взять чужую подачу. Затем, правда, еще был довольно упорный шестой гейм, в котором Харрис заработал свой второй и последний за этот вечер брейк-пойнт, но ничего серьезного для себя из этой ситуации он не извлек. В итоге — 6:3, 6:2. За 1 час 15 минут чемпион выиграл на своей первой подаче 30 очков из 36, а на чужой второй — 10 из 12. Что и говорить, очень редкая статистика для финала.
Таким образом, Аслан Карацев продолжает свой феноменальный подъем в мировом рейтинге. Ровно год назад перед началом пандемии коронавируса он занимал там лишь 253-е место, прошлый сезон завершил 112-м, после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии стал 42-м, а теперь впервые войдет в топ-30, став 26-й ракеткой мира. С учетом уровня игры, который демонстрирует сейчас Карацев, это не удивительно.
Аслан Карацев, кстати, оказался первым российским победителем Dubai Duty Free Tennis Championships за всю 29-летнюю историю этого турнира. Прежде россияне трижды доходили там до финала: в 2001 году это удалось Марату Сафину, а в 2007-м и 2010-м — Михаилу Южному. Напомним также, что в этом месяце россияне выигрывают турниры ATP третью неделю подряд. Победную эстафету Карацеву передал Даниил Медведев, отличившийся в Марселе, а до этого в Роттердаме сильнейшим стал Андрей Рублев.