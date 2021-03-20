Первый парень на Дубае

Первым российским победителем Dubai Duty Free Tennis Champiosnhips — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 с призовым фондом $2 млн стал Аслан Карацев. Переиграв в двух партиях южноафриканца Ллойда Харриса, 27-летний теннисист, который год назад занимал в мировом рейтинге лишь 253-е место, завоевал свой первый одиночный титул и в понедельник станет 26-й ракеткой мира.

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев, которого Аслан Карацев неожиданно обыграл в полуфинале, был не единственным серьезным оппонентом, доставшимся на этой неделе российскому дебютанту финалов на турнирах ATP. Например, в четвертьфинале он также в трех сетах одолел молодого итальянца Янника Синнера — теннисиста очень талантливого, но еще не настолько нахрапистого, чтобы претендовать на большие титулы. А во втором круге Карацеву достался опытный британец Дэниель Эванс, которого тоже не возьмешь голыми руками. На этом фоне 81-я ракетка мира Ллойд Харрис вроде бы выглядел не слишком впечатляюще. Более того, вышло так, что из шести соперников Карацева именно 24-летний южноафриканец, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, оказался самым низкорейтинговым игроком. При этом, конечно, не стоило забывать, что Харрис во втором круге лишил турнир его главной звезды — австрийца Доминика Тима, ни разу не доведя дело до брейк-пойнта. То есть, было очевидно, что по крайней мере, с подачей у него все в порядке.

Харрис и начал второй гейм с двух эйсов, но затем уступил четыре очка подряд в розыгрышах, позволив Карацеву сразу же сделать брейк.

Задача россиянина, собственно, заключалась именно в том, чтобы стараться завязать обмен ударами, а затем при удобном случае обострять ситуацию, усложняя жизнь сопернику, который накануне провел тяжелейший полуфинал против канадца Дениса Шаповалова.

И в целом это удавалось. Хотя в шестом гейме Харрис отыгрался на своей подаче с 0:40, первая партия осталась за Карацевым.

Во втором сете россиянину снова удалось сразу же взять чужую подачу. Затем, правда, еще был довольно упорный шестой гейм, в котором Харрис заработал свой второй и последний за этот вечер брейк-пойнт, но ничего серьезного для себя из этой ситуации он не извлек. В итоге — 6:3, 6:2. За 1 час 15 минут чемпион выиграл на своей первой подаче 30 очков из 36, а на чужой второй — 10 из 12. Что и говорить, очень редкая статистика для финала.

Таким образом, Аслан Карацев продолжает свой феноменальный подъем в мировом рейтинге. Ровно год назад перед началом пандемии коронавируса он занимал там лишь 253-е место, прошлый сезон завершил 112-м, после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии стал 42-м, а теперь впервые войдет в топ-30, став 26-й ракеткой мира. С учетом уровня игры, который демонстрирует сейчас Карацев, это не удивительно.

Качество его тенниса уж точно соответствует уровню первой двадцатки.

Аслан Карацев, кстати, оказался первым российским победителем Dubai Duty Free Tennis Championships за всю 29-летнюю историю этого турнира. Прежде россияне трижды доходили там до финала: в 2001 году это удалось Марату Сафину, а в 2007-м и 2010-м — Михаилу Южному. Напомним также, что в этом месяце россияне выигрывают турниры ATP третью неделю подряд. Победную эстафету Карацеву передал Даниил Медведев, отличившийся в Марселе, а до этого в Роттердаме сильнейшим стал Андрей Рублев.

Евгений Федяков