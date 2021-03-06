Ковидизм в отдельно взятой стране

2 марта 2020 года был подтвержден первый случай заражения россиянина коронавирусом. Как развивались события, сколько денег потрачено на борьбу с COVID-19, какие регионы лидируют по числу заболевших, умерших и вакцинированных, во что верят и на что надеются граждане — в 12 графиках и картах “Ъ”.

Первым россиянином с подтвержденным коронавирусом стал 29-летний мужчина, вернувшийся в Москву из Италии. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых COVID-19 выявили еще 31 января, были выписаны и покинули страну. По данным на 5 марта 2021 года, в стране выявлено более 4,3 млн заболевших, выздоровели свыше 3,8 млн человек.

Весной основной удар коронавируса приняла на себя Москва. Это связывали с возвращением в столицу граждан из стран Евросоюза. Новая волна началась в сентябре и оказалась сильнее первой. Ее пик пришелся на 24 декабря, когда за сутки в России заболели 29 935 человек. При этом заболеваемость переместилась из столицы в регионы. В Москве количество новых случаев в ноябре побило майский рекорд, но жесткий карантин не вводился.

По данным оперативного штаба на 5 марта 2021 года, от коронавируса в России умерли 88 285 человек. Росстат при этом сообщал, что в апреле—декабре 2020 года умерли в общей сложности 162 тыс. россиян с коронавирусом, причем для 104 тыс. из них именно COVID-19 стал основной причиной летального исхода.

Всего в 2020 году в России умерло на 18% больше человек, чем годом ранее,— 2,124 млн человек. Это стало рекордом с 2006 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, доля умерших от коронавируса составила 31% от общего прироста избыточной смертности за год. А с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид,— 50% от избыточной смертности.

Расходы федерального бюджета на борьбу с последствиями пандемии в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% от общей суммы. Об этом говорится в экспертной оценке Счетной палаты, которую в феврале 2021 года привел РБК.

Кроме того, в сентябре правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики на 6,4 трлн руб. Мероприятия плана (их более 500) рассчитаны до конца 2021 года. План будет считаться успешным, если на конец года уровень безработицы упадет ниже 5%, а рост ВВП составит не менее 3%.

Из регионов наиболее сложная ситуация в последние месяцы складывалась в Санкт-Петербурге, где к середине декабря в стационарах было развернуто около 11 тыс. коек, а свободными оставались не более 450 (около 4%). В топ-5 по числу заболевших также входят Московская, Нижегородская и Свердловская области.

По общему числу заболевших Россия сейчас идет на четвертом месте после США, Индии и Бразилии, а по умершим занимает восьмое место.

В конце 2020 года десятки стран начали массовую вакцинацию своих граждан от коронавируса. Число получивших прививку к началу марта превысило общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в мире. По доле привитого населения с большим отрывом лидируют ОАЭ, Израиль и Великобритания. Россия по этому показателю пока не входит в первую тридцатку.

В российских регионах вакцинация всех желающих началась 18 января 2021 года. В стране зарегистрированы три вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор» и «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова. В настоящее время вакцинировано более 4 млн россиян (около 2,7%).

Согласно опросам, большинство граждан (42%) уверены, что вакцинация сможет остановить эпидемию коронавируса.

Несмотря на это, только 13% респондентов сообщали в декабре, что намерены сделать прививку от коронавируса, тогда как точно не собирались прививаться 32%.

В январе 2021 года власти Москвы отменили обязательное требование перевода 30% сотрудников на удаленную работу. По данным ВЦИОМа, 75% сотрудников сейчас работают преимущественно в офисе или на предприятии — всего на 9% меньше, чем до пандемии.

Андрей Егупец, Евгений Козичев, Михаил Малаев