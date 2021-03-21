Советник главы офиса Зеленского назвал Порошенко организатором беспорядков в Киеве

Бывший глава государства Перт Порошенко был ключевым организатором прошедшей накануне акции националистов, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, акция представляла собой очередную попытку политического давления на руководство страны. Президент страны Владимир Зеленский пока не комментировал прошедший митинг.

«Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко... Субботнее уродство организованно именно и только жадностью Порошенко»,— написал в Facebook господин Подоляк.

Здание офиса президента на следующий день после акции.

Советник Андрея Ермака добавил, что акция протеста была организована при поддержки связанных с экс-президентом организациями и лояльных ему телеканалов. «Все они так или иначе связаны с реваншистской жаждой Порошенко и с его материально-ресурсным обеспечением»,— уточнил он.

Накануне вечером, 20 марта, сторонники Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (объединение националистических организаций, запрещенное в РФ и признанное экстремистским), собрались у здания офиса президента Украины. Участники акции, выступающие за освобождение осужденного Стерненко, разрисовывали стены здания офиса, взрывали петарды и запускали фейерверки. Полиция назвала произошедшее хулиганством, но не вмешивалась в происходящее.

Митинг в поддержку Стерненко стал пятым по счету. В феврале 2021 года Сергей Стерненко был приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Он был признан виновным в похищении и пытках в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизировавшего пророссийской партии «Родина».

О предыдущих акциях — в материале “Ъ” «Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку».