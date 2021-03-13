Замедление Twitter, скандал в британской монархии и новые шаги по сбору биометрии Чем запомнилась неделя 8–13 марта: цифры, цитаты и факты

Инициативы недели

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за «систематическое неудаление противоправной информации». В тот же день наблюдались массовые сбои в работе ряда интернет-сервисов.

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты, которые незаконно собирают персональные данные россиян.

По данным “Ъ”, в Минцифры планируют закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрических данных.

Участники финансового рынка подготовили предложения к проектам ЦБ, обязующие банки собирать биометрические данные в единую систему в 80% своих офисов.

В магазинах «Перекресток» на кассах самообслуживания стала доступна оплата с помощью лица. В дальнейшем ее планируется подключить и в сети магазинов «Пятерочка».

Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный предложил лишать свободы до трех лет за фейки о росте цен.

Российские власти согласились увеличить компенсации нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок, скорректировав параметры демпфирующего механизма.

Власти Камчатки и Магадана попросили федеральных чиновников выделить из бюджета страны средства для компенсации бизнесу затрат на доставку продуктов.

Российские власти хотят к 2024 году оборудовать все четырехполосные трассы разделительными полосами и отбойниками.

Российским госорганам и госкорпорациям рекомендуют использовать в документах отечественные шрифты.

Американская Google планирует брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян.

Цитаты недели

«Это не скандал. Это обрушение декораций» (официальный представитель МИД России Мария Захарова о скандале с интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри) .

. «Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой» (председатель Европейского агентства лекарственных средств Криста Виртумер-Хохе об одобрении российской вакцины «Спутник V» напрямую некоторыми странами ЕС до решения регулятора) .

. «Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь» (реакция российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева на предложение белорусской оппозиции о личной встрече) .

. «Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, телепортироваться — и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване, и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом» (глава Facebook Марк Цукерберг о развитии технологий виртуальной и дополненной реальности).

Цифры недели

До рекордных 8,6% годовых опустилась полная стоимость ипотеки в России по итогам февраля.

До 23,5% выросла доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в России на конец января.

С 73,3 до 71,1 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года.

До 30% может вырасти доля нелегальных сигарет в России в 2022 году.

27,9% сотрудников российских компаний отметили снижение заработной платы после перехода на удаленную работу.

В среднем 78 зарплат понадобится для покупки жилья в Краснодаре, который стал лидером рейтинга крупных городов России по доступности квартир и апартаментов.

3,35 млн человек жили в набирающих популярность по всему миру коливингах на конец 2020 года.

Пакет помощи американской экономике в $1,9 трлн приняла Палата представителей США.

По букве закона

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. руб. за незаконную агитацию на выборах.

По делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова 5 обвиняемых из 19 получили пожизненные сроки, еще 5 были оправданы.

Как стало известно “Ъ”, в суд поступило уголовное дело экс-полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Его предполагается рассмотреть без судебного следствия в особом порядке.

Сделки недели

ТМК Дмитрия Пумпянского приобретает 86,54% ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, НОВАТЭК заключил контракт по поставке 15 млн тонн газа в течение 15 лет с испанской Repsol.

«AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress.

Отставки и назначения

Бывший министр образования России Дмитрий Ливанов назначен врио ректора Московского физико-технического института.

Действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах переизбран на четырехлетний срок.

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи уходит в отставку, чтобы погасить скандал из-за поставок в страну вакцины «Спутник V».