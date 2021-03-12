Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась на два года

По предварительной оценке, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась с 73,3 до 71,1 года, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ», его подлинность подтвердили источники РБК.

На фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года, следует из документа. В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составит 71,7 года, в 2022 — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года. Полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни в 2024 году до 75,2 года, отмечает РБК.

В июле 2020 года Владимир Путин утвердил цели национального развития до 2030 года. Согласно указу, к 2030 году правительство должно обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Подробности — в материале “Ъ” «Владимир Путин заменил май июлем».