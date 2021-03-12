О снижении зарплаты на удаленке сообщило 27,9% россиян

Более четверти (27,9%) сотрудников российских компаний отметили снижение заработной платы после перехода на удаленную работу, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса CRM-сервиса «Мегаплан». 15% опрошенных заявили о росте зарплаты, на оплате труда 57,1% респондентов удаленка не отразилась.

Опрос проводился среди 1546 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

43% сотрудников малых и средних предприятий не знали о поправках в Трудовой кодекс про обязанность работодателей обеспечивать сотрудников на удаленке необходимым оборудованием и компенсировать затраты на осуществление трудовой деятельности в случае пандемии. 22,6% респондентов получили компенсации, не зная о них, 18,1% знали о поправках, но ничего не получили. И знали о поправках, и получили предписанное законом 15,7% опрошенных.

70,4% респондентов заявили, что работодатель разрешает им использовать собственное оборудование. В компаниях 29,6% опрошенных разрешено использовать в работе только корпоративную технику.

18,1% сотрудников не смогли получить отпуск во время работы из дома, 11,8% ответили, что работодатели с неохотой согласовывают его, 10,8% сообщили об ограничении продолжительности отпуска в период дистанционной работы. 59,2% опрошенных не отметили изменений в отношении отпусков.

13,6% участников опроса рассказали о введении новых штрафов в связи с работой из дома, 28,2% заявили о штрафах и до удаленки, 58,2% респондентов не облагались новыми штрафами.

Чаще всего штрафовали за невыполнение задачи в срок (45,8%), за смену рабочего места без предупреждения руководства (20,8%), за ответ руководителю или клиенту позднее регламентированного срока (19,2%), а также за позднюю авторизацию в системе учета рабочего времени (12,5%).

Напомним, в прошлом году был принят закон об удаленной работе. Он вводит три основных понятия: «дистанционная (удаленная)», «временная дистанционная» и «комбинированная дистанционная работа». Во время чрезвычайных ситуаций работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без уведомления, но в остальных случаях потребуется их согласие.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Удаленная занятость стала ближе».