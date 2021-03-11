Краснодар возглавил рейтинг городов по доступности жилья

Краснодар стал лидером рейтинга крупных городов по доступности квартир и апартаментов, для покупки жилья понадобится в среднем 78 зарплат. Также в первую тройку списка попали Тюмень и Уфа, следует из исследования портала Urbanus.ru и аналитической платформы BnMAP.pro.

При составлении рейтинга учитывалось соотношение средней стоимости квартир и апартаментов и средней зарплаты. Стоимость недвижимости рассчитывалась в основном ценовом диапазоне (более 80% от общего объема объектов). В рейтинг вошло девять городов — шесть миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород) и три региональных центра с развитыми рынками недвижимости (Уфа, Краснодар, Тюмень):

Краснодар — 78 зарплат для покупки квартиры (стоимость недвижимости 3,42 млн руб., зарплата 43,8 тыс. руб.); Тюмень — 93 (5,23 млн руб., 56,1 тыс. руб.); Уфа — 99 (4,44 млн руб., зарплата 44,7 тыс. руб.); Екатеринбург — 110 (5,36 млн руб., 48,6 тыс. руб.); Новосибирск — 119 (5,26 млн руб., 44,1 тыс. руб.); Санкт-Петербург — 130 (8,64 млн руб., 66,5 тыс. руб.); Москва — 141 (14,51 млн руб., 103,1 тыс. руб.); Нижний Новгород — 143 (6,23 млн руб., 43,6 тыс. руб.); Казань — 152 (6,39 млн руб., 42,1 тыс. руб.).

Ранее ЦБ предложил оставить программу ипотеки под 6,5% годовых на квартиры в новостройках только в регионах со сложной ситуацией на рынке жилья. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, продлить программу без возникновения негативных эффектов возможно в 24 из 85 регионов.