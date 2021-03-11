Нефтяникам подкинут на бензин

Правительство пошло навстречу нефтекомпаниям, которым в условиях роста цен на нефть и по-прежнему слабого рубля все труднее было выполнять поставленную перед ними политическую задачу и сдерживать розничные цены на топливо в рамках инфляции. Теперь власти согласились увеличить компенсации нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок, скорректировав параметры демпфирующего механизма. Эксперты оценивают рост компенсаций в 135 млрд руб. в год. Против увеличения демпфера традиционно выступал Минфин, однако его позиция смягчилась на фоне перспектив существенных дополнительных доходов бюджета из-за роста цен на нефть.

Правительство изменит формулу демпфирующего механизма с тем, чтобы увеличить выплаты нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок. Такое решение было принято по итогам совещания у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко с нефтекомпаниями. Демпфер был придуман для того, чтобы избежать резких колебаний цен на топливо внутри страны из-за изменения внешней конъюнктуры. Согласно формуле, правительство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой внутренней индикативной ценой (она установлена как константа и никак не связана с реальной динамикой оптовых цен). Если эта разница становится отрицательной — то есть цены внутри России выше экспортных,— то уже нефтяники доплачивают в бюджет.

Согласно закону, внутренние индикативные цены, используемые для расчета демпфера, ежегодно индексируются на 5%. Для нефтекомпаний это означает, что как реальные оптовые цены, так и розничные цены должны расти как минимум таким же темпом, иначе выплаты по демпферу или маржа АЗС будут снижаться.

В 2020 году из-за пандемии розничные цены на топливо, по данным Росстата, выросли лишь на 2%. В январе глава «Газпром нефти» Александр Дюков предложил изменить темп индексации внутренних индикативных цен, привязав их к темпу роста цен в рознице. Участники совещания 10 марта фактически согласились с этой идеей. Более того, решено снизить индикативные цены демпфера «в соответствии с фактическими темпами роста розничных цен в 2019–2020 годах». Это должно улучшить экономику НПЗ и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции, считают в Белом доме.

Корректировка демпфера назревала, поскольку в этом году на фоне роста цен на нефть до прошлогодних значений курс рубля все еще остается значительно слабее, чем год назад.

Это означает, что экспортные цены на топливо в рублях растут, что неминуемо должно повлечь и рост оптовых цен внутри страны.

По данным СПбМТСБ, оптовая цена на Аи-92 10 марта вплотную приблизилась к максимумам мая 2018 года, увеличившись до 54,9 тыс. руб. за тонну. Аи-95 стоил 56,2 тыс. руб. за тонну, на 1,5 тыс. руб. за тонну меньше исторического максимума, достигнутого летом 2020 года. Отметим, что решение по корректировке демпфера было принято сразу после встречи ОПЕК+ на прошлой неделе, где было принято решение отказаться от существенного роста добычи нефти в апреле.

Против изменения демпфера выступал Минфин, который опасался роста расходов бюджета и предлагал вернуться к корректировке механизма лишь в 2024 году. Однако эта проблема стала менее острой, учитывая рост цен на нефть, который, как заявил 10 марта Александр Новак, принесет 2,5 трлн руб. дополнительных доходов при среднегодовой цене $60 за баррель. В Минфине 10 марта не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке Сергея Ежова из Vygon Consulting, если использовать для пересчета демпфера индексы Росстата для потребительских цен на бензин и дизтопливо в 2019 и 2020 годах, величина демпфера увеличится на 135 млрд руб. в год.

Эти деньги не полностью перейдут НПЗ, отмечает эксперт, но в наибольшей степени будут поддержаны заводы с высокой долей поставок на внутренний рынок, которые сейчас убыточны. По его оценке, эффект составит до 800 руб. на тонну переработанной нефти. По мнению Сергея Ежова, вполне возможно, что корректировка демпфера за 2019 и 2020 годы будет распространена задним числом, что увеличит выплаты нефтяникам в 2021 году. Так и было сделано летом 2018 года, когда изменения демпфера были применены на период до принятия закона, напоминает эксперт. По его мнению, некорректно расценивать пересчет демпфера как выпадающие бюджетные доходы: «Изначально были установлены нереалистичные параметры. Вариантов, при которых индексация продолжалась бы в том же темпе до 2024 года и при этом сохранялось ограничение на рост цен АЗС, в любом случае не было».

Дмитрий Козлов