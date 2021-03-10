Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на четырехлетний срок. За его переизбрание в ходе 137-й сессии МОК проголосовали 93 человека, против — один. Трансляция сессии велась на YouTube-канале МОК.

Томас Бах был единственным кандидатом на этот пост. «Я благодарен за оказанное доверие»,— сказал он после голосования.

67-летний Бах возглавляет МОК с 2013 года — тогда он был избран на восьмилетний срок. Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.