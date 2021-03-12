Автотрассы зовут к барьеру

Белый дом хочет оборудовать все четырехполосные трассы к 2024 году разделительными полосами и отбойниками. На уже построенных дорогах можно будет не ставить ограждений до капремонта, следует из проекта постановления правительства. В качестве исключения допускается установка дешевого тросового ограждения в узкую метровую разделительную полосу. Как считают эксперты, на Садовое кольцо и Кутузовский проспект в Москве планы правительства не распространяются: там отбойников все равно не появится.

Минтранс вносит изменения в правила классификации автодорог, проект постановления правительства размещен на regulation.gov.ru. Сегодня автомагистрали относятся к дорогам категории IА, скоростные автодороги — к категории IБ, обычные автодороги — к категориям IВ, II, III, IV и V.

Только дороги категории IА, IБ , IВ должны иметь разделительную полосу для установки ограждения.

Минтранс хочет сделать эту норму обязательной для трасс категорий II с четырьмя полосами.

Необходимость разделения потоков барьерами власти обсуждают много лет. В 2020 году произошло 11,7 тыс. аварий на встречной полосе, 3,7 тыс. человек погибли. Протяженность федеральных четырехполосных дорог всех категорий — 5,33 тыс. км, 79% из них, по данным Росавтодора, уже оборудовано разделительными ограждениями. По региональным трассам статистики нет.

В октябре 2020 года правительство утвердило «дорожную карту» по оснащению четырехполосных дорог разделителями: к концу 2021 году 40% всех четырехполосных дорог (федеральных, региональных, муниципальных) должно быть с ограждением, к концу 2024 года — 100%. В рамках этой карты и подготовлен проект постановления.

При этом планируются исключения из правила. Из проекта следует, что по умолчанию ширина разделительной полосы на четырехполосной дороге II категории должна быть 2 м, но может быть сужена до метра, если устанавливается тросовое ограждение.

Оборудовать километр федеральной дороги ограждением из композитных материалов стоит, по оценкам Росавтодора, 3,65 млн руб., тросовым — 4 млн руб., железобетонным — 10 млн руб.

Уже построенные трассы разрешат использовать вообще без разделительной полосы до капремонта или реконструкции. «Одномоментно» провести такие работы везде невозможно, пояснили “Ъ” в Росавтодоре, но при реконструкции и капремонте разделительная полоса с ограждением обязательно появится. Ежегодно 200–300 км четырехполосных дорог II категории ремонтируется капитально, добавляют в Росавтодоре.

Теперь у дорожников появится еще один бюджетный вариант установки тросового ограждения, считает член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. Согласование капремонта и реконструкции, говорит он, это дорогая и длительная процедура, а постановление позволит одной только переразметкой и сужением полос выделять место под ограждение. Господин Васильев приводит в пример работу Росавтодора в Московской области, где даже небольшое расширение дороги обходиться бюджету в существенные суммы из-за дорогой земли.

На вопрос об источниках финансирования в Минтрансе “Ъ” ответили: реализация планируется за счет «бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию соответствующих госпрограмм, а также в рамках доведенных лимитов финансирования на осуществление дорожной деятельности».

Росавтодор может установить барьерное ограждение, используя деньги на содержание и ремонт, считает глава общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. «А вот на региональной сети не ясно, за чей счет это будут делать»,— говорит он.

В теории, предполагает эксперт, можно взять средства, выделяемые субъектам федерации в рамках нацпроекта БКАД, но их использование строго контролируется прокуратурой.

В 2021 году регионы получат 131 млрд руб. из федерального бюджета на дорожные работы.

Напомним, столичные Садовое кольцо и Кутузовский проспект разделительных барьеров не имеют. Каждое ДТП, связанное с выездом на «встречку» на этих улицах, как правило, широко обсуждается в сети. ДТП с Михаилом Ефремовым на Смоленской площади произошло отчасти из-за вылета его внедорожника на встречную полосу. В июле 2020 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что отбойников на Садовом кольце не будет, а если бы и появились, то они не спасли бы от смертельных аварий. Против установки разделительного барьера на Кутузовском проспекте выступает ФСО. Позиция властей вряд ли изменится, несмотря на решение правительства России, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В Москве в 2020 году произошло 217 ДТП на встречной полосе (на 9% больше, чем годом ранее), погибли 30 человек.

Иван Буранов