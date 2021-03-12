Дальний Восток просит подморозить цены

Власти Камчатки и Магадана попросили федеральных чиновников выделить из бюджета страны средства для компенсации бизнесу затрат на доставку воздушным путем в эти регионы продовольствия, алкоголя и табака. Это должно снизить цены на эту продукцию. Но Бюджетный кодекс прямо запрещает поддерживать транспортировку подакцизных товаров.

Глава Камчатского края Владимир Солодов и губернатор Магаданской области Сергей Носов направили в Минпромторг РФ предложение субсидировать доставку в регионы воздушным транспортом продуктов питания, алкоголя и табака, что позволит снизить их конечную стоимость. Об этом глава минэкономразвития и торговли Камчатки Юлия Морозова сообщила на проходивших 10 марта слушаниях в Госдуме по совершенствованию механизмов регулирования цен. “Ъ” ознакомился с аудиозаписью слушаний. В администрациях Камчатки и Магаданской области не ответили на запросы “Ъ”.

По словам госпожи Морозовой, в отдаленные районы молочная продукция, овощи и фрукты поставляются только воздушным путем. Доставка обходится минимум в 400 руб. на 1 кг продукции, так что транспортные расходы составляют до 80% от цены продукции. Сами регионы компенсировать часть затрат поставщикам и продавцам не могут из-за недостаточности средств в бюджетах, поэтому главы двух субъектов РФ попросили на эти цели предоставить межбюджетные трансферты.

В Минпромторге подтвердили “Ъ” получение обращения, но оно касалось лишь субсидирования транспортных затрат по поставке сахара и подсолнечного масла. Точно такое же обращение получил Минсельхоз, сообщили “Ъ” в министерстве. Вместе с тем, уточнили там, «вопросы транспортировки продукции не относятся к компетенции министерства».

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков напоминает, что уже сейчас субсидируется перевозка продуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом: «Но этой мерой никто не пользуется, так как доставка занимает до 21 дня и продукция портится». Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий говорит, что доставка фруктов и овощей на Дальний Восток и Крайний Север воздушным путем увеличивает расходы, а морским путем — приводит к большим потерям из-за длительного срока перевозки. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов добавляет, что цены на молочную продукцию на Дальнем Востоке традиционно несколько выше, чем в целом по стране. В декабре 2020 года ритейлеры и производители договорились о временных максимальных ценах на подсолнечное масло на полках 110 руб. за литр, на сахар — 46 руб. за кг. По данным Росстата за 9 марта, на Камчатке средняя цена подсолнечного масла составляла 162,31 руб. за литр, сахара — 72,3 руб. за кг, огурцов — 489,5 руб., молока — 88 руб. за литр.

В Минпромторге заявили, что уже сейчас в ряде регионов оказывается поддержка по доставке продуктов, но предоставлять субсидии для ввоза табака и алкоголя мешает Бюджетный кодекс, запрещающий поддерживать перевозку подакцизных товаров. По словам Юлии Морозовой, предприниматели не возят эти товары отдельными партиями, так как это экономически невыгодно. В Минпромторге добавили, что направили предложение о компенсации затрат в Минэкономики и Минфин. В Минэкономики подтвердили эту информацию.

Субсидии на перевозку продуктов вряд ли ускорят процесс выхода на рынок Дальнего Востока федеральных сетей, которые сейчас там не представлены. В X5 Retail Group заявили, что планируют развитие на Дальнем Востоке до 2023 года. В «Ленте» и «Верном» заявили, что не планируют развитие в этой части страны. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что сети уже сейчас развиваются в сторону восточных регионов. Предпосылкой для выхода федеральных сетей в труднодоступные регионы является не временное субсидирование, а развитие логистической инфраструктуры, добавляет управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

Алексей Полухин