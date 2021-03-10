К Twitter замедлили трафик

Трафик к соцсети Twitter с 10 марта замедлен из-за того, что сервис не удаляет запрещенную информацию, объявил Роскомнадзор. Замедление трафика коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Пользователи уже начали жаловаться на плохо подгружаемые картинки в соцсети. Это первая проба закона о «суверенном рунете», говорят эксперты.

Роскомнадзор сообщил, что трафик к Twitter замедлен за массовые нарушения. По данным ведомства, с 2017 года Twitter не удаляет материалы с запрещенной информацией. Роскомнадзор направил более 28 тыс. требований об удалении такой информации, не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к несовершеннолетним о суициде, говорится в сообщении.

Из-за этого к Twitter применили первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту». Оно коснется 100% мобильных устройств и 50% стационарных (ПК) пользователей.

В ведомстве назвали эти действия мерами «по защите российских граждан от влияния противоправного контента».

Если Twitter не ответит на требования об удалении информации, он может быть заблокирован, предупредили в Роскомнадзоре.

Технические возможности для замедления трафика к ресурсу в Роскомнадзора есть, сообщил «Интерфаксу» заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, такие меры возможно применить и к другим интернет-платформам, но пока речь идет о «конкретном нарушителе». Пользователи Twitter уже жалуются на долгую загрузку картинок в соцсети, убедился “Ъ”.

Запрещенная информация — не единственная претензия Роскомнадзора и российских властей к Twitter. В январе прошлого года ведомство составило протокол об административном нарушении в отношении компании, а также Facebook за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Спустя месяц суд оштрафовал их на 4 млн руб. каждую.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ. Никакого желания ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы — это вполне обоснованно» Источник: Кремль считает замедление скорости работы Twitter обоснованным

Замедление трафика к Twitter — первая официальная проба закона о «суверенном интернете», по которому операторы связи обязаны установить специальное оборудование для фильтрации трафика по технологии DPI (Deep Packet Inspection), рассуждает руководитель направления «Разрешение IT- & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. В соответствии с этим законом Роскомнадзор уполномочен обеспечить «централизованное управление» российским сегментом интернета, а также ограничивать доступ к определенным интернет-сайтам.

В данном же случае речь идет именно о фильтрации трафика, что приводит к снижению скорости доступа к сайту, отмечает юрист.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Роскомнадзор оригинально трактует свои полномочия по закону о «суверенном рунете»: «Таким образом, ведомство посчитало Twitter угрозой для устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети Интернет». Впрочем, замедление трафика к ресурсу можно обойти, так же, как и блокировки, и пользователи Twitter, вероятно, осведомлены об этом, считает эксперт.

Дмитрий Шестоперов