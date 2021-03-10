Экс-министр образования Ливанов назначен врио ректора МФТИ

Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ) назначен бывший глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Об этом “Ъ” заявили в пресс-службе Минобрнауки. Там добавили, что приказ о назначении уже подписан, однако новый врио ректора приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня.

«Предстоящий до этого период должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Это время будет использовано для проведения широких консультаций с выпускниками университета, ассоциацией "Союз Физтех", профессорско-преподавательским составом. В ближайшее время должна быть разработана и обсуждена программа развития университета, определен круг задач и направлений развития, подготовлен проект для участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"».

Отметим, должность ректора МФТИ с 1997 года занимал Николай Кудрявцев. Однако он уже достиг возраста, предельно допустимого для руководителя вуза. На днях профсоюз «Университетская солидарность» собрал более 700 подписей сотрудников МФТИ под открытым письмом с требованием вернуть выборы ректора университета.

Доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов возглавлял Минобрнауки с 2012 по 2016 год, до этого был ректором НИТУ МИСиС. После ухода с поста министра несколько лет был спецпредставителем по экономическим связям с Украиной, после этого написал несколько книг о физике для школьников.

Анна Васильева