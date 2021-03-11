Конгресс США одобрил пакет помощи в $1,9 трлн

Палата представителей США приняла пакет помощи американской экономике в размере $1,9 трлн. Президент США Джо Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта.

За пакет помощи проголосовали 220 конгрессменов, против — 211. Среди поддержавших инициативу не было ни одного республиканца.

Принятие законопроекта приветствовала администрация президента США. «Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена — исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике»,— говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Палата представителей уже одобрила пакет мер, но позднее Сенат внес в него правки и вновь направил его на утверждение нижней палаты. Пакет был принят в Сенате исключительно за счет поддержки демократов, при этом авторам законопроекта пришлось отказаться от одного из основных предложений — повышения минимального уровня заработной платы до $15 в час.

Новый пакет мер поддержки был одним из ключевых предвыборных обещаний Джо Байдена. Действие дополнительных пособий, предусмотренных предыдущими пакетами помощи, заканчивается в конце марта.

О деталях новых мер поддержки — в материале “Ъ” «Триллионы на марше».