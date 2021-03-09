Над всей Испанией безоблачные газы

По данным “Ъ”, НОВАТЭК в 2020 году заключил твердый контракт по продаже газа с будущего проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol. Компания собирается поставлять по 1 млн тонн в течение 15 лет. Это второй известный контракт из портфеля НОВАТЭКа, о первом — в адрес китайской Shenergy Group объемом 3 млн тонн за 15 лет — компания объявила в конце февраля. Контракт с Repsol предусматривает поставку на условиях DES, а также, помимо традиционной привязки к Brent, еще и учет газового индекса TTF — по мнению аналитиков, таково веяние времени, и цена газа «Арктик СПГ-2», в отличие от «Ямал СПГ», однозначно не будет привязана только к нефти.

Как стало известно “Ъ”, НОВАТЭК в 2020 году подписал твердый долгосрочный контракт по продаже СПГ со второго проекта компании «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol. Необязывающее соглашение компании заключили в апреле 2019 года. По данным “Ъ”, контракт предполагает поставку 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на терминалы в Испании на условиях DES. Контракт с Repsol предусматривает привязку к нефти Brent и индексу нидерландского газового хаба TTF — основного центра ценообразования на европейском газовом рынке. В НОВАТЭКе и Repsol “Ъ” не ответили.

Цена на газ на внутреннем рынке Испании регулируется, тарифы рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей. Имея сходный по условиям контракт с НОВАТЭКом, Repsol, таким образом, сможет захеджировать риски при существенном изменении цен.

Потребление газа Испанией в 2019 году, по данным справочника BP, составило 36,1 млрд кубометров. В 2019 году Испания импортировала 21,9 млрд кубометров СПГ, крупнейшие поставщики — США (4,5 млрд кубометров), Катар (4,4 млрд), Нигерия (4,3 млрд), Россия (3,2 млрд), Тринидад и Тобаго (2,8 млрд).

Сделка с Repsol — второй из известных твердых контрактов будущего проекта «Арктик СПГ-2» (60% у НОВАТЭК, по 10% у Total, CNPC, CNOOC и консорциума Mitsui и JOGMEC). В отчетности компании по итогам 2020 года сообщалось, что компания уже подписала первые долгосрочные и среднесрочные контракты на поставку с проекта «Арктик СПГ-2» с азиатскими и европейскими покупателями, но не сообщались ни объемы, ни сроки контрактов, ни сами покупатели. В конце февраля компания сообщила о соглашении с китайской Shenergy Group, которой поставит 3 млн тонн СПГ за 15 лет на условиях DES с нефтяной привязкой. Также в 2019 году НОВАТЭК подписал необязывающее соглашение с трейдером Vitol на те же сроки и объемы, что и с Repsol, но о заключении твердого соглашения стороны пока не заявляли.

На проекте «Арктик СПГ-2» запланированы три линии по 6,6 млн тонн СПГ в год, первую очередь планируется запустить в 2023 году, вторую — в 2024 году, третью — в 2026-м. Весь объем газа с проекта уже продан акционерам пропорционально их долям, те в свою очередь, по сути, уже будут перепродавать СПГ из своего портфеля. НОВАТЭКу предстоит законтрактовать около 12 млн тонн, компания пытается выйти на прямые долгосрочные контракты с потребителями, минимизируя участие трейдеров. 80% СПГ с проекта должны пойти в Азию, 20% — в Европу.

Сделка с НОВАТЭКом прежде всего символизирует возвращение Repsol в СПГ-бизнес, говорит Мария Белова из Vygon Consulting, уточняя, что в 2014 году компания закрыла сделку по продаже значительных объемов своего газового бизнеса Shell, включая долгосрочные контракты на 7,2 млн тонн в год. Сейчас у Repsol есть только контракт с Naturgy Energy Group на отбор 0,7 млн тонн на условиях FOB в год с 2006-го по 2036 год.

Что касается ценообразования, то включение в контрактную формулу цены помимо Brent еще и спотового индекса TTF — это необходимость, продиктованная временем. «Сейчас и производители, и потребители СПГ заинтересованы в наличии "газовой составляющей" в формуле, тем более что TTF сейчас является самой ликвидной европейской площадкой»,— говорит эксперт. Действительно, портфель контрактов «Ямал СПГ» практически полностью привязан к ценам на нефть, отмечает она, но с газом «Арктик СПГ-2» точно будет по-другому.

Татьяна Дятел