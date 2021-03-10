Марк Цукерберг пообещал телепортацию к 2030 году

Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что видит огромный потенциал в развитии технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Он считает, что уже к 2030 году люди смогут «телепортироваться» в другие места при помощи умных очков с поддержкой VR и встречаться друг с другом на расстоянии с максимально реалистичным эффектом присутствия.

О своем видении ближайших перспектив развития цифровых технологий Марк Цукерберг сообщил в подкаст-интервью для ресурса The Information: «Прежде всего мы являемся социальной компанией. Мы стараемся делать вещи, которые помогают людям общаться самыми разными способами — от личных текстовых сообщений до видео и фото, которые вы можете публиковать. Священный Грааль социального общения — это возможность ощущать себя так, как будто вы лично общаетесь с другим человеком. Ничто из имеющихся сейчас технологий не приближает нас к этому, будь то телефоны, компьютеры, ТВ и даже видеочаты. Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам общаться и которые с разной степенью точности помогают нам видеть, что делает другой человек. Но есть нечто другое, совершенно магическое, что дает ощущение личного присутствия, ощущение того, что вы непосредственно находитесь с другим человеком,— все это уже переходит на психологический уровень».

Такими технологиями Марк Цукерберг считает VR и AR, предполагая, что уже в ближайшее время с их помощью произойдет революция в социальном общении. Он полагает, что уже к 2030 году люди смогут использовать смарт-очки с технологиями VR и AR для «телепортации» владельца в другие места, например, в дома других людей или общественные здания, настолько реалистичным будет виртуальное присутствие пользователя в таких очках.

Глава FB считает, что виртуальная реальность даст человеку возможность, по сути, ощущать свое физическое присутствие в другом месте, совершая личные встречи друг с другом на расстоянии,— чего сейчас еще не могут дать такие VR-устройства, как шлемы. Такие технологии могут привести к тому, что люди начнут меньше перемещаться, например, в командировки. А снижение объемов таких поездок, по мнению господина Цукерберга, может помочь в сохранении климата.

«Конечно, люди продолжат использовать автомобили, самолеты и все такое. Но чем больше мы сможем развивать такое телепортирование (при помощи VR и AR.— “Ъ”), тем лучше это будет не только для общества, но и для планеты в целом»,— полагает глава FB.

«Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, телепортироваться — и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом»,— размышляет господин Цукерберг.

Еще одним преимуществом такой «телепортации» Марк Цукерберг называет возможность расширения режима удаленной работы для сотрудников компаний, что заметно снизит время и затраты на перемещение к месту работы, ведь можно будет «просто телепортироваться на работу». «Мы довольно мало говорили об изменении климата до того, как это реально стало очень важным. В будущем люди могут захотеть меньше перемещаться в пространстве, либо делать это эффективнее, обходясь без поездок в общественном или пригородном транспорте»,— предположил Марк Цукерберг.

Еще одним важным моментом в развитии VR для общения господин Цукерберг считает создание так называемых виртуальных аватаров человека — цифрового 3D-образа человека.

С развитием виртуальных технологий и соответствующего оборудования виртуальные аватары могут совершить настоящий прорыв в общении людей. «Одна из вещей, которая меня очень вдохновляет,— это технологии, позволяющие фиксировать и отслеживать не только мимику лица, но и движения глаз. Продвинутые сенсоры могут дать чрезвычайно реалистичные аватары, при помощи которых можно будет общаться друг с другом,— отметил глава Facebook, которая еще в 2014 году купила производителя шлемов виртуальной реальности Oculus за $2,3 млрд.— Больше всего мы сейчас заняты тем, как упаковать больше сенсоров в устройства VR, чтобы человек получил как можно больше возможностей ощутить опыт непосредственного общения».

Евгений Хвостик