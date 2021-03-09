Бот и все о нем Власти хотят заблокировать сервисы для сбора данных в Telegram

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Ведомство сочло их деятельность незаконной, а для поиска владельцев обратилось в правоохранительные органы. Блокировка таких сервисов может оказаться неэффективной, предупреждают эксперты. Популярность ботов, по их мнению, усложнит создание механизма уголовной ответственности за подобную деятельность.

Как выяснил “Ъ”, Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов (робот, который имеет встроенный поисковый механизм), позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. Действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных, пояснили “Ъ” в ведомстве. Для установления лиц, причастных к распространению конфиденциальных сведений, Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы, добавили там. В Telegram не ответили на запрос.

Российские власти начали проявлять беспокойство в связи с распространением в Telegram подобных ботов в начале года (см. “Ъ” от 19 февраля). Впервые такие сервисы появились несколько лет назад, и сейчас в мессенджере можно найти уже несколько десятков ресурсов. В их числе, например, «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. Они агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По оценке экспертов, годовая маржа подобных ботов может оцениваться в 200 млн руб.

Один из самых популярный ботов, «Глаз Бога», принимал оплату за свои услуги через агрегаторов платежей «Юмани», Qiwi, FreeKassa и основного провайдера, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ, рассказали источники “Ъ”. В ВТБ отказались давать правовую оценку деятельности «Глаза Бога», но отметили, что «готовы провести проверку, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей работе с площадкой».

По информации источника “Ъ”, еще 6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей. В тот же день в Telegram-канале сервиса появилось сообщение, что пополнение баланса в боте отключено и до 9 марта он будет бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.

В марте вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. По нему операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из социальных сетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Площадки должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные о них можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

Если боты получили данные о людях из закрытых источников и без согласия, их администраторы могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности, говорит партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Об уголовной ответственности, уточнил он, может идти речь, если опубликованные данные касаются частной жизни.

Штраф в размере 6 тыс. руб. за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает, считает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Блокировка, по ее мнению, тоже может быть неэффективной, поскольку ее несложно обойти. Но формирование механизма уголовной ответственности за подобную деятельность, полагает эксперт, снизит популярность ботов.

В конце января Роскомнадзор уже требовал от Telegram прекратить распространение в мессенджере персональных данных россиян. Речь шла об одном из каналов в мессенджере, где появились данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях на митингах в поддержку Алексея Навального (см. “Ъ” от 30 января).

О блокировке нескольких каналов, где распространялись данные как силовиков, так и протестующих, основатель мессенджера Павел Дуров сообщил 6 февраля. По его словам, правила Telegram запрещают призывы к насилию. Помимо этого, по словам господина Дурова, из-за существования этих каналов Telegram не мог получить одобрение от Apple на экстренное обновление мессенджера для iOS.

Дмитрий Шестоперов, Ксения Дементьева