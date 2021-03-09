Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тыс. руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь незаконная агитация будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб. (было от 1 тыс. до 1,5 тыс.), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (было от 2 тыс. до 5 тыс.), для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. (было от 20 тыс. до 100 тыс.).

Кроме того, президент подписал закон о праве Центризбиркома и региональных избиркомов инициировать временную блокировку незаконной интернет-агитации. ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а избиркомы — на региональных выборах.

После его вступления в силу избирком получит право обратиться в Роскомнадзор с сообщением о нарушении порядка агитации в интернете и запросить блокировку как отдельной интернет-страницы с незаконной агитацией, так и целых ресурсов, где она размещена. К сайтам могут применяться санкции, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

Напомним, сейчас незаконной считается агитация, распространяемая органами госвласти, воинскими частями, избиркомами или их членами с правом решающего голоса и т. д. Запрещена агитация в «день тишины», предшествующий голосованию, и публикация результатов соцопросов в последние пять дней до выборов и в сам день голосования. Предвыборная агитация должна оплачиваться исключительно за счет средств избирательных фондов партий или кандидатов. Есть еще ряд ограничений относительно содержания предвыборных публикаций для СМИ.

Законопроект о блокировке незаконной агитации в интернете внесла группа депутатов от ЕР во главе с председателем комитета Госдумы по регламенту Ольгой Савастьяновой и председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном. Представители парламентской оппозиции считают, что законопроект направлен против нее. Непарламентские оппозиционеры заявляли, что под блокировку могут попасть любые сайты, призывающие голосовать за тех или иных кандидатов, например, «Умное голосование».

Подробнее — в материале “Ъ” «Интернет тишины».