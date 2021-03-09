Депутат от «Единой России» предложил лишать свободы до трех лет за фейки о росте цен

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Он предлагает наказывать за это штрафом от 200 до 800 тыс. руб. или лишением свободы сроком до трех лет. ФАС в целом поддержала введение ответственности за фейки о ценах.

Депутат предложил дополнить ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) третьим пунктом. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары»,— сказал господин Выборный «Известиям». По его мнению, распространение фейков способно вызвать рост стоимости продуктов или создать их дефицит. Он намерен внести законопроект в Госдуму в ближайшее время.

Депутат отметил, что в России работают иностранные торговые сети. Он считает, что подорожание нередко связано с их попытками «подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру», передает газета его слова. «Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно»,— добавил господин Выборный. В X5 retail group, «Ленте» «Магните», «Ашане», Metro Cash & Carry отказались комментировать инициативу.

ФАС сообщила, что активно использует механизм предостережений по закону о защите конкуренции. «Ведомство в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки»,— сообщила пресс-служба ведомства «Известиям».

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что бизнес выступит против законопроекта. По его мнению, наказывать за слухи — «это путь в никуда». Он считает, что за последнее время штрафы в России и без этого «неадекватно выросли».

Власти России в декабре объявили комплекс мер для борьбы с ростом цен на несколько категорий продуктов. Производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Введена квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Действует экспортная пошлина на пшеницу.

О всплеске инфляции в России — в материале “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».