AliExpress доставила деньги в Казань

«AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват. По мнению экспертов, сделка нужна «AliExpress Россия» для наращивания присутствия в регионах без масштабных инвестиций в инфраструктуру.

Маркетплейс KazanExpress из Татарстана привлек инвестиции от «AliExpress Россия», рассказал “Ъ” гендиректор и совладелец проекта Линар Хуснуллин. По его словам, AliExpress получит 30% в компании. Конкретную сумму привлеченных инвестиций господин Хуснуллин не раскрывает, но отмечает, что речь идет о «миллиардах рублей». В пресс-службе «AliExpress Россия» подтвердили факт инвестиций, но не раскрыли их размер.

KazanExpress основан в 2017 году Линаром Хуснуллиным и Кевином Хандой. Операционным юрлицом маркетплейса указано ООО «Маркетплейс-Технологии», оно на 100% принадлежит ООО «Казаньэкспресс фулфилмент», в котором 18% и 2% имеют господин Хуснуллин и Ханда соответственно, еще 80% — у Сергея Еремеева, брата основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева. В пресс-службе «AliExpress Россия» не стали уточнять, в каком именно юрлице получат долю.

Ключевая особенность KazanExpress — бесплатная доставка товаров за сутки. На начало марта в проекте, по данным самой компании, было зарегистрировано около 5 тыс. поставщиков. Ежемесячный объем заказов составляет около 1 млн посылок. Оборот маркетплейса в 2020 году составил 1,3 млрд руб., а по итогам 2021 года должен вырасти в восемь раз, говорит господин Хуснуллин. Компания управляют сетью собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 33 городах страны, преимущественно в Приволжском и Уральском федеральных округах, и логистическим центром на 45 тыс. кв. м. В этом году KazanExpress планирует достроить более крупный логистический комплекс и увеличить число городов присутствия до 127.

Однако пока сервис значительно уступает крупнейшим маркетплейсам по аудитории. По данным Similarweb, у сайта kazanexpress.ru в феврале было 2 млн посещений. У сайта wildberries.ru за тот за период — 155,3 млн, aliexpress.ru — 92,9 млн, а ozon.ru — 79,6 млн.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, рынок электронной коммерции в России в 2020 году вырос на 58,5%, до 3,22 трлн руб., из которых 2,78 трлн руб. пришлось на внутреннюю торговлю (локальный рынок). Среди федеральных округов на Центральный приходится 44% от всех продаж на локальном рынке в деньгах, у Приволжского округа — 13%, у Уральского — 7%.

Региональных игроков e-commerce мало, а маркетплейсы такими не могут быть по определению, полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Партнер Data Insight Борис Овчинников называет KazanExpress одним из самых интересных игроков на рынке, который развивается без поддержки гигантов вроде Сбербанка или «Яндекса». «Исходно проект делал фокус на доставку недорогих товаров на следующий день, и это дало быстрый рост потока заказов»,— объясняет господин Овчинников. Стратегия, при которой региональные площадки e-commerce масштабируются в других городах и так становятся федеральным игроком, по оценке эксперта, оказалась эффективной. В перспективе AliExpress может получить контрольную долю в проекте, полагает господин Овчинников.

Для AliExpress это своеобразный формат локального партнерства, считает господин Бурмистров: «Прежде чем реализовывать масштабную экспансию самостоятельно, компания хочет посмотреть, как это получится сделать через местного игрока». По мнению эксперта, AliExpress ищет возможности развития в регионах без масштабных инвестиций в инфраструктуру. Об этом, по его словам, говорит и федеральное партнерство с «Почтой России» (см. “Ъ” от 3 марта), и локальное в рамках KazanExpress.

Дмитрий Шестоперов