Затяжечный кризис

Повышение акцизов, открытие границ и снижение покупательной способности населения грозит ростом доли нелегальных сигарет в России с текущих 7% до 15–30% в 2022 году, подсчитали в НАФИ. Табачные компании указывают на разницу акцизов со странами ЕЭАС и выступают за ужесточение контроля за поставками внутри союза. Но регуляторы отрасли не видят предпосылок для увеличения доли нелегального рынка, отмечая, что после полномасштабного введения системы маркировки показатель сократился в два раза.

В 2022 году доля нелегального табачного рынка в России может вырасти с текущих 7% (данные Nielsen) до 30% из-за повышения акцизов с этого года на 20%, открытия границ, а также снижения покупательной способности населения в связи с пандемией COVID-19. В этом случае прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в 2022 году составят 282–339 млрд руб., что примерно в пять раз выше, чем в прошлом году. Таков пессимистичный прогноз аналитического центра НАФИ, сделанный по итогам исследования оборота нелегальной табачной продукции.

НАФИ основан в 2006 году, занимается анализом рынков, консалтингом. Среди указанных на сайте клиентов — ЦБ, Минэкономики, Сбербанк, «Почта России» и другие. Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева ранее возглавляла управление исследований для бизнеса ВЦИОМа.

Основной источник нелегальных сигарет — страны ЕАЭС, где не произошло резкого повышения акцизов, что сделало более дешевую, чем российская, продукцию еще привлекательнее, указывают в НАФИ. По данным Nielsen, на конец третьего квартала 2020 года на ЕАЭС приходилось 64% нелегальных сигарет в РФ. По оценкам НАФИ, при сохранении повышенного контроля на границах и благодаря обязательной маркировке возможно удержать рост доли нелегального рынка в пределах 15% в 2022 году, а прямые потери экономики — на уровне 170 млрд руб.

Как следует из данных Nielsen, представленных в исследовании НАФИ, доля нелегальных сигарет в России постоянно увеличивается последние пять лет. В 2016 году показатель вырос с 1,1% до 2,6%, годом позже достиг 4,5%, в 2018 году — 8,4%, а в 2019 году — 15,6%. Снижение доли до 7% по итогам третьего квартала прошлого года связывали с усилением работы правоохранительных и надзорных органов, ограничениями в связи с пандемией, а также полномасштабным запуском системы маркировки.

Руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский говорит, что результаты исследования НАФИ в целом сопоставимы с оценками отрасли недополученных государством налогов в результате развития нелегального рынка. По его словам, основные предпосылки развития нелегального сегмента — разница в акцизах и свободное перемещение товаров в границах ЕАЭС. Как отмечает директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова, необходимо добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально ввезенных сигарет из ЕАЭС, что возможно посредством сближения ставок акцизов. Директор по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев считает необходимым в числе прочего ввести специальный режим для транзитных и трансграничных перевозок табака по территории России.

Оператор системы маркировки ЦРПТ не видит предпосылок для роста нелегального рынка. Там отмечают, что маркировка в первый год позволила снизить уровень нелегального оборота сигарет вдвое и выявить 18 новых фабрик-производителей. Ограничения же в связи с COVID-19 при этом не могли быть фактором снижения теневых поставок из стран ЕАЭС, так как касались перемещения физических лиц, но не товаров, указывают в ЦРПТ. В Минпромторге добавили, что в 2020 году объем производства легальных сигарет в России вырос на 1%, до 11,55 млрд пачек, что в значительной степени обусловлено введением системы маркировки.

По словам Василия Груздева, для недопущения роста нелегального рынка также важна «разумная» акцизная политика. Цена пачки — решающий фактор при выборе сигарет, и уход потребителя в серую зону свидетельствует о том, что легальная продукция недоступна для части курильщиков, указывает Илона Миртова. Игорь Черкасский также предупреждает, что потенциал акциза на сигареты в России близок к своему пределу. В Минфине заявили, что повышение акциза в этом году позволяет обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях увеличения расходов. В последующие годы планируется индексировать ставки акцизов на уровень прогнозируемой инфляции, говорят в министерстве.

Анатолий Костырев