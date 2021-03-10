Биомеры будут приняты

Правительство хочет резко активизировать продвигающийся черепашьим шагом сбор биометрических данных россиян. По данным “Ъ”, в Минцифры планируют ввести «административные меры», в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии. Дополнительным стимулом призван стать сбор данных не только через банки, как сейчас, но также через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком». За два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС до 70 млн с текущих 164 тыс., настаивая на удобстве системы для граждан. Но эксперты подчеркивают, что выгоды биометрии все еще далеко не очевидны, а вот риски — вполне.

В Минцифры 26 февраля прошло совещание, посвященное применению ЕБС (управляется «Ростелекомом») для удаленной идентификации абонентов связи, на котором обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян. Об этом “Ъ” рассказали три участника совещания.

По словам одного из них, чиновники Минцифры, признавая крайне низкий темп заполнения ЕБС, обещали «решить вопрос административными мерами». Речь, в частности, идет о том, чтобы стимулировать граждан сдавать биометрию в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение, поясняет другой собеседник “Ъ”. «Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно»,— уточнил он.

В результате в течение двух лет в Минцифры рассчитывают увеличить число биометрических «слепков» граждан в ЕБС до 70 млн, что равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг, добавил еще один источник “Ъ”.

ЕБС запущена в июле 2018 года и представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. Инициатором проекта выступили ЦБ и Минцифры. По состоянию на февраль в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян.

Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки — согласно официальным данным, это делают 228 кредитных организаций. Однако в каком количестве подразделений это должно происходить, законодательно не записано, и банкиры не проявляют особого рвения. Их пытается со своей стороны подталкивать ЦБ — регулятор уже подготовил проект документа, который обяжет все банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. жителей (см. “Ъ” от 1 марта).

Пользуются ЕБС пока тоже в основном банки: за запрос для подтверждения личности они платят 200 руб., из которых «Ростелеком» 100 руб. отдает банку, поставившему «слепок» данных, а 100 руб. оставляет себе. С 1 января 2021 года к ЕБС также подключились страховые компании.

Минцифры прорабатывает возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений и ведет работу по возможности сбора биометрических образцов в МФЦ по желанию граждан, подтвердили в министерстве. В феврале оно разработало соответствующий проект постановления правительства, который опубликован для общественного обсуждения. Он вносит изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняя их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС.

В «Ростелекоме» уточнили, что также планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения. По словам представителя компании, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату «по лицу», проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах: «Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в ЕБС».

Однако эксперты смотрят на ситуацию скептически. Неясно, какая задача решается таким активным внедрением биометрии, подчеркивает советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков. По его мнению, это не скажется на удобстве доступа к различным услугам: «В противном случае за два года в ЕБС зарегистрировалось бы гораздо больше людей». И главное, подчеркивает эксперт, пока совершенно непонятно, кто и на каких условиях в итоге будет иметь доступ к этой базе. «Ее безопасность тоже вызывает сомнения»,— добавляет господин Гавриченков.

Расширение базы ЕБС позволит заработать ее держателю, то есть «Ростелекому», отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Оплата «по лицу» заинтересует граждан, которые следят за развитием технологий, признает эксперт, а властям это поможет стимулировать граждан переходить на отечественные платежные системы. Для этого, поясняет господин Муртазин, всего лишь нужно сделать более выгодными условия оплаты «по лицу» с помощью платежной системы «Мир».

Но есть и более серьезные опасения. «Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами»,— считает сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк. Сейчас биометрические данные собираются и обрабатываются системами распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, отмечает он, и если они будут сопоставлены с данными в ЕБС и другой личной информацией, можно составить полный портрет человека и его передвижений. Интерес к таким данным, по его мнению, будут проявлять и криминальные структуры, тем более что и государственные, и корпоративные базы «регулярно утекают в сеть».

Анастасия Гаврилюк, Максим Буйлов