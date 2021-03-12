На биометрию не хватает населения

Участники финансового рынка подготовили предложения к проектам документов ЦБ, обязующих банки собирать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в 80% своих офисов. Финансисты предлагают в 50 раз увеличить численность жителей населенных пунктов, которых касается это требование, и ввести поэтапное внедрение требований по доле отделений, оборудованных необходимой аппаратурой. По мнению экспертов, для одномоментного исполнения требований ЦБ банкам придется понести серьезные непредвиденные расходы, и, кроме того, на рынке просто нет необходимого количества оборудования.

Как стало известно “Ъ”, ряд объединений игроков финансового рынка подготовили свои комментарии на проекты указаний Банка России, призванные ускорить сбор банками данных в ЕБС. Регулятор собирается обязать банки обеспечить сбор таких данных в 80% структурных подразделений, расположенных в населенных пунктах с числом жителей более 1 тыс. человек, а также обеспечивать возможность биометрической идентификации в наиболее популярном приложении кредитной организации (см. “Ъ” от 1 марта).

Наибольший резонанс на рынке вызвало положение о необходимости оборудовать необходимой аппаратурой 80% офисов банков. В свете амбициозных планов властей за два года увеличить количество записей в ЕБС с 164 тыс. до 70 млн штук (см. “Ъ” от 10 марта) это требование становится особенно актуальным. Для реализации амбициозной задачи власти планируют организовать сбор данных в МФЦ и с помощью специального приложения. Но, по мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, существенное расширение круга организаций, собирающих биометрию, несет в себе риски. «Опыт тех же удостоверяющих центров показал, что при чрезмерном расширении есть риск компрометации»,— указывает эксперт.

Если же будет реализован предложенный ЦБ вариант, то банки для обеспечения необходимого уровня защиты данных вынуждены будут понести существенные расходы. Кроме того, по словам главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, единомоментная закупка даже двумя сотнями банков оборудования для сбора биометрии практически невозможна, в таком количестве его просто нет на рынке, а закупить его за границей из-за пандемийных ограничений быстро не получится. «Плюс его надо монтировать, интегрировать в систему банка, тестировать и поддерживать. Кроме того, его надо сертифицировать в лаборатории ФСБ, куда и без того очереди»,— говорит он.

Бюджет на этот год у банков уже сверстан, и задача изыскать дополнительные средства будет проблемой, особенно для небольших универсальных банков, указывают участники рынка. Поэтому НСФР предлагает увеличить численность жителей населенного пункта до 50 тыс. человек, где банк должен собирать данные в ЕБС в 80% офисов, а кроме того, ввести поэтапное повышение доли задействованных офисов. «Цифра 50 тыс. человек компромиссная, поскольку она обеспечивает покрытие практически половины всех крупных населенных пунктов. Некоторые участники рынка предлагали сделать отсечку на уровне 100 тыс. человек, но это дало бы менее трети населенных пунктов»,— пояснил господин Емелин.

По мнению Виктора Достова, мелкие и средние банки могут немного снизить стоимость сбора данных в ЕБС за счет облачных решений, но цена аппаратуры и стоимость обслуживания все равно остаются высокими. При этом, как указывает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий, существенно снизить стоимость выполнения указания ЦБ не удастся, даже если передавать данные в ЕБС через крупный банк. «Использование ресурсов иного банка для передачи не сильно отличается от самостоятельной передачи биометрических персональных данных, так как требования по защите все равно надо будет реализовывать между банками»,— отмечает он. Кроме того, по словам господина Лукацкого, добавляются еще организационные и юридические моменты, которые должны быть описаны в договоре между двумя банками, что также может стать препятствием при использовании такого сценария.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов