«Неужели это просто капризное нытье избалованного принца и его супруги с высокими запросами?» Зарубежные СМИ — о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и его жена герцогиня Сассекская Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Оно вышло 7 марта на канале CBS и вызвало большой резонанс. Что иностранные СМИ написали по этому поводу — в подборке “Ъ”.

Los Angeles Times (Лос-Анджелес, США)

Эта женщина могла вдохнуть новую жизнь в закоснелую британскую королевскую семью, члены которой, казалось, хотят перезагрузиться благодаря ей. Но вместо этого она чувствовала, что семья и придворные проявляют к ней неуважение и сторонятся ее — так что она и Гарри отказались от своих королевских обязанностей и уехали в США.

Неважно, как вы относитесь к этому интервью, потрясает то, как быстро Меган Маркл превратилась из успешной, независимой темнокожей женщины, которая завоевала принца Гарри и остальную Британию, в объект бичевания со стороны таблоидов.

Les Echos (Париж, Франция)

Сказать, что обвинения, предъявленные королевской семье, произвели в Англии эффект разорвавшейся бомбы,— это ничего не сказать.

Обвинения оказались куда более масштабными, чем ожидал Букингемский дворец, и нанесли ему куда более сильный удар, чем там ожидали…

Принц Гарри и Меган Маркл яростно изобличают королевскую семью, которая с большим трудом принимает новичков, поскольку завидует их популярности… Что еще хуже, они создают образ монархии, которая не только стареет, но и является ретроградной… Это взрывоопасное интервью вызвало настоящий переполох в умах и еще больше углубило разрыв между монархией и британским обществом.

Politico (Арлингтон, США)

Можно только похвалить Меган и Гарри за то, что они ушли из «Фирмы», как нередко называют королевскую семью, и за то, что они пытаются заработать на жизнь своим трудом.

Ослабив свою связь с семьей и традицией и выведя свой поступок на международный уровень, Меган и Гарри не распрощались со своей публичностью и проблемами независимости. Чтобы зарабатывать деньги, им придется производить контент для Netflix и Spotify, пока не исчезнет эффект новизны. Это не так легко.

Им придется конкурировать с блестящими режиссерами и подкастерами всего мира, извлекая контент буквально из ничего.

Даже Стивен Спилберг не всегда может дать публике то, что она хочет, а ведь он большой мастер в индустрии развлечений. Кроме того, ни у Меган, ни у Гарри нет большого опыта в производстве медиаконтента. Если бы не их отношение к «королевской» семье, Netflix даже не стал бы с ними вести переговоры, не говоря уже о сделке.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)

Пока друзья Гарри и Меган, а также Уинфри и даже друзья телеведущей принялись дополнять это сенсационное интервью новыми заявлениями и подробностями, официальным ответом из всех трех дворцов было молчание… Уже не в первый раз инстинктивной реакцией семьи было выжидание, молчание и отслеживание развития ситуации. Эта тактика давала и неоднозначные результаты: когда в 1997 году погибла Диана, принцесса Уэльская, королева предпочла игнорировать возмущение общественности, ожидавшей ее возвращения в Лондон из Балморала. Уступила она лишь тогда, когда давление стало невыносимым.

Королева весьма восхищается Леонардо да Винчи, чьи рисунки широко представлены в Королевской коллекции произведений искусства. Леонардо однажды сказал, что «ничто так не укрепляет власть, как молчание». Великий мастер периода Возрождения, предсказывавший изобретение аэропланов, вертолетов и роботов, произнес все же эти слова за 500 лет до появления круглосуточных новостных каналов, Facebook и Twitter.

The Herald (Глазго, Великобритания)

Бывает отчаянно трудно смотреть на тех, кто пользуется всеми удобствами, которые приносят огромное состояние, и при этом чувствовать жалость к их загубленной жизни.

Рассказы Гарри Опре Уинфри о том, как отец лишил его финансовой поддержки, кажутся жалкими — взрослый мужчина, женатый, имеет ребенка и жалуется, что отец его не финансирует.

Но тут же слышишь его слова о том, что его отец перестал отвечать на звонки, и начинаешь испытывать к нему сочувствие. Мы, конечно, должны уметь сочувствовать…

Все эти сплетни разделили нацию. Неужели это просто капризное нытье избалованного принца и его супруги с высокими запросами, и это в то время, когда дедушка Гарри серьезно болен? Или это были оправданные жалобы от пары, которая была жестоко оклеветана семьей и СМИ?..

Все это обычные сплетни. Основных выводов из интервью герцога и герцогини два: жизнь Меган в королевском доме наводила ее на мысли о самоубийстве, и, как утверждает пара, на самом верху одного из основополагающих институтов Великобритании существует системный расизм…

В глубине наших сердец мы не желаем плохого Меган и Гарри. Мы просто хотим, чтобы этот недостойный парад жалоб прекратился.

The New York Sun (Нью-Йорк, США)

Принц Гарри и Меган Маркл, без сомнения, не дошли в своем интервью с Опрой Уинфри до оскорбления величества.

В Великобритании больше нет ничего противозаконного в том, чтобы порочить достоинство короны, во всяком случае не в каком-то практическом смысле.

С другой стороны, их освобождение от бремени обид, похоже, рассчитано на то, чтобы ранить монархию, которая, по крайней мере на наш взгляд, британцам, скорее всего, еще понадобится в ближайшие десятилетия.

В нынешних непростых обстоятельствах обеим сторонам конфликта необходимо найти в себе мужество, чтобы похоронить королевские обиды, чтобы Гарри, Меган, Арчи и дочь, которую они ожидают, могли вернуться в семью. Потому что в скором времени в британской монархии может произойти смена поколений, и тогда Британское Cодружество и британо-американские особые отношения окажутся под вызовами, которые затмят сегодняшнюю мелодраму.

The Age (Мельбурн, Австралия)

На фоне ужасных страданий британского народа во время пандемии коронавируса жалобы на то, что им отказывают в обеспечении охраны, финансируемой налогоплательщиками, споры о том, должен ли их сын Арчи быть принцем, и откровения о размолвке между Меган и Кэтрин, герцогиней Кембриджской, по поводу платья девочки на свадьбе, в лучшем случае циничны, а в худшем — бестактны… Подчеркнув, что у них нет претензий к королеве, чета выдала шокирующие подробности относительно принца Чарльза, признавшись, что в какой-то момент он перестал отвечать на звонки сына. Тот факт, что именно принц Чарльз подвел Меган к алтарю в 2018 году, поскольку ее собственный отец, погрязший в скандалах, не был приглашен, чета не упомянула.