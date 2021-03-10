Лицевой счет

В магазинах «Перекресток» на кассах самообслуживания стала доступна оплата с помощью лица. В дальнейшем новый способ оплаты планируется подключить и в сети магазинов «Пятерочка», входящей в Х5 Retail Group. Однако такой сервис доступен только клиентам Сбербанка, и клиенты других банков, в том числе сдавших биометрию в Единую биометрическую систему, воспользоваться им не смогут.

Сбербанк, Visa и Х5 Retail Group объявили о подключении в 52 магазинах «Перекресток» возможности оплаты товаров лицом. До конца марта количество магазинов, в которых будет реализована оплата с помощью биометрии, планируется довести до 150, а в апреле начнут подключать еще и магазины сети «Пятерочка». Такая оплата доступна клиентам Сбербанка и производится на кассах самообслуживания, которых сейчас подключено 350, но технологически уже сегодня эта услуга может быть подключена в 6 тыс. устройств в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка». Но решение о полном развертывании технологии будет принято после подведения итогов первого этапа внедрения.

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман отметил, что существующие сегодня технологические возможности позволяют кардинально менять клиентский опыт в офлайн-магазинах.

«Решение было успешно протестировано в рамках пилота и сегодня готово к развертыванию в торговых сетях X5»,— сообщил он, добавив, что биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам покупателей по всей России.

Это особенно актуально сейчас, на фоне роста популярности среди россиян бесконтактных способов оплаты, в том числе при помощи биометрии. «Уже сегодня 74% покупателей в России ежедневно совершают оплату бесконтактно»,— указал гендиректор Visa в России Михаил Бернер. На повышение спроса на безналичные платежи повлияло стремление россиян обезопасить себя в период пандемии, отметил он.

В результате оплата при помощи лица может стать одним из наиболее востребованных способов совершения покупок в супермаркетах.

«Наше исследование подтверждает высокий интерес со стороны россиян к этому виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем»,— отметил господин Бернер.

По словам руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилла Царева, впервые технология оплаты с помощью биометрии была реализована в прошлом году в сети московских кофеен. Как отметили в банке, в некоторых кофейнях оплата при помощи сканирования лица достигала 35% от всех платежей. Кирилл Царев уточняет, что для оплаты с помощью этого сервиса не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни даже смартфон — достаточно «предъявить» свое лицо, и платеж состоится. В приложении указывается, с какой карты списываются деньги при оплате лицом, однако если там денег не хватает, то платеж не пройдет. Однако сервис не распространяется на клиентов, сдавших биометрические данные в других банках или в единую биометрическую систему (ЕБС) (о расширении возможностей использования данных ЕБС см. “Ъ” от 10 марта).

Опыт в других странах, в частности в Китае, показывает, как крупнейшие банки страны лишь догоняют разнообразные платежные приложения (Alipay, Wechat) которые сегодня более популярны, чем традиционные банковские платежные решения, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

«Такой тип оплаты имеет очень большие шансы существенно потеснить популярные сегодня мобильные телефоны для совершения ежедневных покупок, не говоря уже о платежных картах», — отмечает эксперт.





При этом ЕБС как государственная платформа «не очень понятна российскому потребителю», ей вряд ли сегодня будут доверять, поэтому решения на основе более известного и надежного для потребителя брэнда имеют больший шанс на успех, резюмирует эксперт.

Максим Буйлов