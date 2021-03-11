В России выросла доля просроченных потребительских кредитов

Доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в России на конец января 2021 года увеличилась до 23,5%, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). На конец января 2020 года эта доля составляла 17,8%.

«Относительно невысокий уровень просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, свидетельствует о том, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

За 2020 год просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла больше, чем в остальных сегментах. Доля просроченных ссуд в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%, по кредитным картам — на 0,3 п. п., до 7,3%. В обеспеченном кредитовании просрочка по автокредитам выросла на 1,6 п. п., до 7,2%. При этом просрочка по ипотеке снизилась на 0,1 п. п., до 1,3%.

В пресс-службе НБКИ добавили, что относительно невысокие доли просрочки обусловлены, в первую очередь, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы эта не реструктуризация, уровень просрочки по розничным кредитам был бы значительно выше.

По данным ЦБ, по состоянию на начало 2021 года хотя бы один открытый кредит есть у 41,9 млн россиян. Доля просрочивших кредит и вновь берущих займы в МФО россиян стала максимальной с 2018 года. По данным Объединенного кредитного бюро, всего в 2020 году было выдано 15 млн потребкредитов на сумму около 5 трлн руб. По сравнению с 2019 годом эти показатели оказались ниже на 10% и 1% соответственно.

О повышении продаж просроченных портфелей — в материале “Ъ” «Долги зачли с листа».