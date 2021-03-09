Создатели «Спутника V» потребовали извинений от EMA после сравнения с «русской рулеткой»

Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе за ее позицию по одобрению препарата напрямую некоторыми странами ЕС до решения регулятора. Она ранее сравнила это с «русской рулеткой».

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы»,— говорится в заявлении в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter. Отмечается, что EMA ранее не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Создатели вакцины считают, что такие комментарии подрывают доверие к агентству и процессу экспертизы.

Криста Виртумер-Хохе также является представителем Австрийского агентства по вопросам здоровья. В интервью ORF ее спросили о перспективах Австрии одобрить российскую вакцину до решения общеевропейского регулятора. «Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой»,— сказала она (цитата по France24). Председатель EMA рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное использование вакцины в странах якобы из-за недостатка данных.

EMA 4 марта сообщило о начале экспертизы «Спутника V». Регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность. Вместе с тем два европейских государства уже одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия. «Спутник V» зарегистрирован больше чем в 40 странах.

О проверке EMA — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».