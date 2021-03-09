Убийству посла России в Турции подобрали сроки

В Анкаре завершился суд по громкому делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. В 2016 году его расстреляли в спину на фотовыставке, посвященной России. Убийцы на скамье подсудимых не было — в день трагедии его ликвидировал спецназ. Никто из 19 обвиняемых свою вину не признал. Тем не менее суд оправдал только пятерых. Еще пять человек приговорили к пожизненному заключению, остальные получили сроки в диапазоне от 3 лет и 9 месяцев до 15 лет тюрьмы. Некоторые из осужденных, выступая с последним словом, сообщили, что в отношении них применялись пытки, а право на справедливое разбирательство было нарушено.
Во вторник прошло заключительное заседание Второго суда Анкары по особо тяжким преступлениям.
- Из 19 человек, проходивших по делу об убийстве Андрея Карлова, оправдательные приговоры получили лишь пятеро.
- Как сообщает агентство «Анадолу», трое фигурантов получили по два пожизненных срока, а двое — по одному.
- Остальные осужденные получили от 3 лет и 9 месяцев до 15 лет тюрьмы.
- Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
В частности, к пожизненному заключению были приговорены Шахин Сегют и Хусейн Кетюдже — бывшие сотрудники турецкого управления по информационным технологиям и связи. Первый, по версии следствия, был куратором убийцы дипломата. Кроме того, пожизненное дали бывшим сотрудникам турецкой полиции Салиху Йылмазу и Ахмету Кылычарслану, а также экс-главе отдела по работе с РФ Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршаду Акалыну.
Российский посол в Турции Андрей Карлов
Фото: Burhan Ozbilici / AP
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Там он выступал с речью на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Убийца, стрелявший дипломату в спину, выкрикивал лозунги «Не забывайте про Сирию!», «Аллах акбар!» и «Это вам за Алеппо!». Нападавшим оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. На входе в здание, где проходила выставка, преступник предъявил оставшееся у него после увольнения из полиции удостоверение. На нем был деловой костюм и галстук. В результате его приняли за охранника дипломата. Нападавший стрелял в Андрея Карлова 11 раз и ранил еще трех человек. В итоге он был застрелен полицейскими на месте.
Совбез ООН, а также ряд стран, в том числе Турция и РФ, признали убийство дипломата террористическим актом. Как ранее сообщал “Ъ”, действия стрелка могли быть связаны как с вмешательством Москвы в сирийский конфликт на стороне президента Башара Асада, так и с тогдашней попыткой сближения Турции и России. Преступник, в частности, выхватил пистолет сразу после фразы дипломата «…будет способствовать сближению народов». Напомним, Анкара с начала военной операции Москвы в Сирии в 2015 году выступала на стороне отрядов сирийской оппозиции.
Расследованием дела занимались совместно правоохранители РФ и Турции. Судебный процесс стартовал в январе 2019 года. К тому времени были арестованы восемь человек, в том числе четверо полицейских и организатор выставки, на которой был убит дипломат, Мустафа Тимур Озкан. Одним из главных обвиняемых стал турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен, который проживает в США и считается ключевым политическим оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно организация Гюлена (FETО) и ее члены, согласно обвинительному заключению, организовали преступление. Напомним, эту организацию в Турции также обвиняют в попытке переворота в июле 2016 года.
Никто из 19 обвиняемых так и не признал свою вину. «Я безосновательно провел 50 месяцев в тюрьме по обвинению в убийстве, к которому не имею никакого отношения. Вся моя жизнь пошла под откос»,— передает «РИА Новости» слова экс-сотрудника полиции Ахмета Кылычарслана, который выступал из тюрьмы по видеосвязи (и в итоге получил пожизненный срок).
«Не верю в справедливость суда. Все, что здесь происходит,— позор»,— заявил глава медиагруппы Guru Хайреттин Айдынбаш, также выступая в видеорежиме.
Ряд подсудимых прямо или косвенно дали понять, что в отношении них применялись пытки. «Вы можете под пытками заставить человека подписать нужные бумаги и наговорить что угодно. Но это не есть справедливость»,— заявил Хусейн Кетюдже. О применении пыток по отношению к нему и ряду других подсудимых сообщил также Вехби Кюршад Акалын. Защита ряда осужденных уже заявила, что будет обжаловать приговоры.