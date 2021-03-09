Убийству посла России в Турции подобрали сроки

В Анкаре завершился суд по громкому делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. В 2016 году его расстреляли в спину на фотовыставке, посвященной России. Убийцы на скамье подсудимых не было — в день трагедии его ликвидировал спецназ. Никто из 19 обвиняемых свою вину не признал. Тем не менее суд оправдал только пятерых. Еще пять человек приговорили к пожизненному заключению, остальные получили сроки в диапазоне от 3 лет и 9 месяцев до 15 лет тюрьмы. Некоторые из осужденных, выступая с последним словом, сообщили, что в отношении них применялись пытки, а право на справедливое разбирательство было нарушено.

Во вторник прошло заключительное заседание Второго суда Анкары по особо тяжким преступлениям.

Из 19 человек, проходивших по делу об убийстве Андрея Карлова, оправдательные приговоры получили лишь пятеро.

Как сообщает агентство «Анадолу», трое фигурантов получили по два пожизненных срока, а двое — по одному.

Остальные осужденные получили от 3 лет и 9 месяцев до 15 лет тюрьмы.

Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

В частности, к пожизненному заключению были приговорены Шахин Сегют и Хусейн Кетюдже — бывшие сотрудники турецкого управления по информационным технологиям и связи. Первый, по версии следствия, был куратором убийцы дипломата. Кроме того, пожизненное дали бывшим сотрудникам турецкой полиции Салиху Йылмазу и Ахмету Кылычарслану, а также экс-главе отдела по работе с РФ Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршаду Акалыну.

Российский посол в Турции Андрей Карлов Фото: Burhan Ozbilici / AP

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Там он выступал с речью на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Убийца, стрелявший дипломату в спину, выкрикивал лозунги «Не забывайте про Сирию!», «Аллах акбар!» и «Это вам за Алеппо!». Нападавшим оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. На входе в здание, где проходила выставка, преступник предъявил оставшееся у него после увольнения из полиции удостоверение. На нем был деловой костюм и галстук. В результате его приняли за охранника дипломата. Нападавший стрелял в Андрея Карлова 11 раз и ранил еще трех человек. В итоге он был застрелен полицейскими на месте.

Совбез ООН, а также ряд стран, в том числе Турция и РФ, признали убийство дипломата террористическим актом. Как ранее сообщал “Ъ”, действия стрелка могли быть связаны как с вмешательством Москвы в сирийский конфликт на стороне президента Башара Асада, так и с тогдашней попыткой сближения Турции и России. Преступник, в частности, выхватил пистолет сразу после фразы дипломата «…будет способствовать сближению народов». Напомним, Анкара с начала военной операции Москвы в Сирии в 2015 году выступала на стороне отрядов сирийской оппозиции.

Накануне убийства посла, когда РФ совместно с силами Башара Асада заканчивала операцию по взятию города Алеппо, у генконсульства РФ в Стамбуле и посольства в Анкаре проходили манифестации.

Расследованием дела занимались совместно правоохранители РФ и Турции. Судебный процесс стартовал в январе 2019 года. К тому времени были арестованы восемь человек, в том числе четверо полицейских и организатор выставки, на которой был убит дипломат, Мустафа Тимур Озкан. Одним из главных обвиняемых стал турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен, который проживает в США и считается ключевым политическим оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно организация Гюлена (FETО) и ее члены, согласно обвинительному заключению, организовали преступление. Напомним, эту организацию в Турции также обвиняют в попытке переворота в июле 2016 года.

Никто из 19 обвиняемых так и не признал свою вину. «Я безосновательно провел 50 месяцев в тюрьме по обвинению в убийстве, к которому не имею никакого отношения. Вся моя жизнь пошла под откос»,— передает «РИА Новости» слова экс-сотрудника полиции Ахмета Кылычарслана, который выступал из тюрьмы по видеосвязи (и в итоге получил пожизненный срок).

«Не верю в справедливость суда. Все, что здесь происходит,— позор»,— заявил глава медиагруппы Guru Хайреттин Айдынбаш, также выступая в видеорежиме.

Ряд подсудимых прямо или косвенно дали понять, что в отношении них применялись пытки. «Вы можете под пытками заставить человека подписать нужные бумаги и наговорить что угодно. Но это не есть справедливость»,— заявил Хусейн Кетюдже. О применении пыток по отношению к нему и ряду других подсудимых сообщил также Вехби Кюршад Акалын. Защита ряда осужденных уже заявила, что будет обжаловать приговоры.

Марина Коваленко