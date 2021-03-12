Низкопоклонство перед буквами

Госорганам и госкорпорациям рекомендуют использовать в документах отечественные шрифты. Такие изменения Росстандарт внес в соответствующий ГОСТ. Эта мера облегчит работу компаниям, которые уже используют отечественные операционные системы (ОС). Из-за санкций их разработчики не могли включать популярные шрифты, в том числе стандартный для ведомственных документов Times New Roman американской Monotype Imaging. Изменения снимут противоречие между требованиями по импортозамещению и оформлению документации, уверены разработчики.

Как узнал “Ъ”, Росстандарт внес изменения в ГОСТ по оформлению технической документации. По ним госорганам и госкорпорациям рекомендовано использовать в документообороте «свободно распространяемые» шрифты. Изменения уже приняты техническим комитетом системы разработки и постановки продукции на производстве, но еще проходят согласование в других инстанциях, рассказал “Ъ” член технического комитета, старший научный сотрудник ГУБ НИЦ «Курчатовский институт» Александр Харьков.

Дело в том, что в действующей версии ГОСТа требуется применение шрифтов Times New Roman и Arial, которые могут использоваться без лицензионных отчислений, только для ОС Windows, объяснил господин Харьков. В остальных ОС, в том числе и отечественных, на которые переходят госорганы и госкорпорации в рамках программы импортозамещения, такие шрифты недоступны. Для решения проблемы многие организации использовали шрифты со свободной лицензией, из-за чего их документы не соответствовали ГОСТу, а значит, могли не пройти ведомственные согласования, объяснил господин Харьков. В приеме таких документов, по его словам, могло быть отказано.

Если открыть документ, который оформлен, например, шрифтами Times New Roman или Arial на компьютере, где они не были установлены, то операционной системе или офисному ПО придется заменять их другими доступными, говорит гендиректор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. В результате, по его словам, может нарушиться структура документа: изменится форматирование текста, его верстка или разметка.

Договориться на использование зарубежных шрифтов в отечественных ОС у их разработчиков не получилось из-за санкций.

Американская Monotype Imaging, владеющая правами на шрифты Times New Roman и Arial, отказалась включать их в состав ОС Astra Linux из-за работы компании с Минобороны (см. “Ъ” от 12 декабря 2016 года). Чтобы сохранить корректность документооборота в госорганах, были разработаны отечественные аналоги этих шрифтов, рассказал директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын. Так, например, власти Ульяновской области в июне 2019 года первыми перешли на применение отечественного шрифта PT Astra Serif в документах, сообщал Росстандарт. Изменение ГОСТа, по мнению господина Мылицына, позволило согласовать госпрограмму импортозамещения с требованиями к документации.

Требование ГОСТа на повсеместное использование шрифта Times New Roman часто выдвигалось в качестве аргумента против перехода на отечественные офисные программы, которые также не могли включать его в свои наборы, отмечает гендиректор «Ред Софта» Рустам Рустамов. Поэтому теперь, по его мнению, при переходе на российское программное обеспечение стало одним препятствием меньше. Изменение ГОСТа снимает сложности при использовании заказчиками российских ОС, согласна гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова.

Внесение ГОСТа, по мнению гендиректора группы ИВК Григория Сизоненко, станет еще одним шагом на пути к технологической независимости России в сфере IT. Шрифты, права на которые принадлежат зарубежным разработчикам, могут стать предметом санкций в отношении российских компаний, считает он. Если будет введен запрет на их использование со стороны правообладателей, российские организации не смогут работать с конструкторской документацией, хранящейся в электронном виде, рассуждает он. «Под вопросом окажется, например, проведение профилактических и ремонтных работ на атомных станциях, нефтепроводах, в авиации и на автомобильном транспорте, на заводах, в сервисных центрах по обслуживанию медицинской техники»,— отмечает господин Сизоненко. Применение «свободно распространяемых» шрифтов, по его мнению, также оправдано экономически и позволяет избежать потенциальных проблем при взаимодействии различных организаций между собой.

Юлия Степанова