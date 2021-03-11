Полковника Черкалина отправили в гарнизон

Как стало известно “Ъ”, в суд поступило уголовное дело бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Экс-начальник контрразведывательного подразделения спецслужбы в кредитно-финансовой и банковской сферах, у которого конфисковали активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб., рассчитывает в особом порядке получить минимальный срок за взяточничество и мошенничество в особо крупных размерах. Чтобы добиться снисхождения от суда, чекист дал показания на своего бывшего руководителя, которому теперь грозит 15-летний срок.

Согласно базе данных Московского гарнизонного военного суда, уголовное дело в отношении Кирилла Черкалина поступило в него 9 марта и еще не распределено конкретному судье. Источники “Ъ” сообщили, что обвинение по делу утвердил заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. При этом само дело предполагается рассмотреть без судебного следствия в особом порядке, поскольку полковник Черкалин не только полностью признал свою вину, но в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с надзорным ведомством помог СКР раскрыть еще одно дело о коррупции.

Потомственный чекист Черкалин (его отец прослужил в КГБ и ФСБ 38 лет) обвиняется СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 (мошенничество в особо крупном размере и получение особо крупной взятки) УК РФ. По версии СКР, первый эпизод связан с обманом совладельца группы компаний ООО Avenue Group Сергея Гляделкина. Его структуры в 2007–2010 годах построили в районе Левобережный пять многоэтажных домов, продавать квартиры в которых должно было ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК). Другие совладельцы компании, руководители АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, как считает следствие, решили отжать этот бизнес, используя свои связи в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

Заместитель начальника управления Дмитрий Фролов вместе со своими подчиненными Кириллом Черкалиным и Андреем Васильевым под угрозой уголовного преследования заставили застройщика передать бизнес, оцениваемый почти в 500 млн руб., своим партнерам.

Взятки, по данным следствия, Кирилл Черкалин начал получать через два года после своего назначения начальником 2-го отдела управления «К» СЭБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленную на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности РФ, а также борьбу с коррупцией в Центральном банке России.

С ноября 2013 по февраль 2015 года совладелец банка «Транспортный» Александр Мазанов через посредников ежемесячно выплачивал полковнику по $50 тыс. за «общее покровительство». А кроме того, борец с коррупцией получил от финансиста премию в $100 тыс., после того как Кирилл Черкалин спас банку 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ.

Всего же офицеру, подсчитало следствие, было выплачено взяток на сумму $850 тыс., или 52 млн руб. по курсу ЦБ.

Причем часть денег ему привозили прямо на работу — на Лубянскую площадь.

Интересно, что о махинациях и взятках Кирилла Черкалина в СКР узнали от другого полковника ФСБ — Михаила Горбатова, прикомандированного от управления «К» к администрации президента. Попавшись на мошенничестве, полковник Горбатов, выступавший одним из посредников между банкиром Мазановым и полковником Черкалиным, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассказал о взятках, переданных начальнику 2-го отдела. Сам господин Горбатов был осужден на 4,5 года колонии, а в августе прошлого года вышел из СИЗО по УДО.

По такому же пути пошел и полковник Черкалин, давший показания о том, что Дмитрий Фролов получал взятки от руководства банка «Кредитимпэкс». В итоге следствие установило, что с 2007 по 2013 год (тогда господин Фролов был уволен за утрату доверия) чекист на «общем покровительстве» банку мог заработать 87 млн руб. Сейчас экс-полковник Фролов и его предполагаемые сообщники знакомятся с материалами дела, в котором более 500 томов. Свою вину они не признают.

Следует отметить, что по итогам процесса в гарнизонном суде Кирилл Черкалин вряд ли сможет оплатить многомиллионный штраф, который грозит ему по ст. 290 УК.

Дело в том, что его активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, были обращены в доход государства по прокурорскому иску еще в 2019 году. Однако, по некоторым данным, происхождение этих активов является предметом расследования еще в одном уголовном деле в отношении господина Черкалина.

Николай Сергеев, Сергей Машкин