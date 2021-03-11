Двойное наблогообложение

Американская Google хочет брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. Компания объясняет это изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым она обязана удерживать налоги с доходов, полученных авторами каналов от зрителей из США. Новые требования Google появились на фоне информации о том, что российские власти хотят обязать иностранные интернет-компании, включая YouTube, выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты.

С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Google 10 марта и разослано блогерам из России, которые монетизируют свои каналы через рекламу. Налогами будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра их контента с территории США, уточняется в сообщении.

Речь идет о прибыли, в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. По требованию Google, блогеры должны до конца мая предоставить налоговую информацию в компанию AdSense (структура Google, продающая рекламу).

Размер налоговой ставки может составлять от 0% до 30%, она зависит в том числе от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отмечается в сообщении Google. Но если пользователь не предоставит необходимую информацию до указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного за счет зрителей из США. В пресс-службе Google не ответили на запрос “Ъ”.

7,7 миллиона активных авторов из России было на YouTube в октябре 2020 года, по оценке Brand Analytics

Ранее 10 марта стало известно, что российские власти хотят обязать иностранные компании, в том числе YouTube, выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в сервисе. Соответствующее предложение Минцифры, по данным газеты «Ведомости», есть в плане развития отрасли информационных технологий в России. В числе других налоговых агентов Минцифры указывает Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные площадки. Для реализации этого требования к середине 2021 года власти хотят подготовить законопроект.

Сейчас не только Россия, но и другие страны начинают вводить налоги на доходы крупных IT-компаний, полученные внутри этих стран, отмечает директор департамента ТВ и контента Jason & Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его мнению, действия Google на этом фоне логичны. Но в России не так много блогеров, которые записывают ролики для YouTube на английском языке и могут быть интересны жителям США, отмечает эксперт. «Скорее этот налог будут платить авторы, чей контент рассчитан на русскоязычную диаспору в США»,— считает господин Колесов. Отследить просмотр контента блогеров из разных стран Google, по словам эксперта, может по IP-адресам.

Размер налога, который с июня планирует удерживать Google, довольно большой, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики ассоциации юристов России Александр Журавлев. При этом в РФ достаточно низкий НДФЛ — от 13% до 15%, напоминает он. По его словам, ситуации, когда доходы блогера будут облагаться фактически двойным налогом, быть не должно. «Необходимо выстроить систему так, чтобы автор платил налог той стране, в которой зарабатывает»,— отмечает он.

Вводить подобные сборы для авторов YouTube-каналов, работающих на территории России или других юрисдикций, по мнению партнера юридической фирмы Digital Rights Center Михаила Третьяка, неразумно. Это может спровоцировать переход как минимум части контентмейкеров на другие, альтернативные YouTube площадки, в результате чего сервис потеряет часть аудитории, предупреждает эксперт.

Анастасия Гаврилюк